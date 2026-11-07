Honduras captura a presunto narcotraficante pedido en extradición por EEUU

Óscar Mejía considerado uno de los principales narcotraficantes de Honduras. (Policía de Honduras).

TEGUCIGALPA -- Las autoridades de Honduras arrestaron a un presunto narcotraficante vinculado a un poderoso cartel mexicano y pedido en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de transportar cocaína hacia ese país, informó este sábado la policía.

El detenido es Óscar Mejía, considerado por las autoridades como uno de los principales narcotraficantes del país, un hondureño de 38 años de edad, acusado por un juzgado en Texas por la “fabricación y distribución de cocaína”.

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Era buscado en territorio estadounidense por delitos relacionados con la producción, conspiración y tráfico transnacional de estupefacientes.

Las autoridades informaron que el detenido tendría vínculos con redes criminales de Colombia y México, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Tenemos capturado a un extraditable vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación de México (CJNG) solicitado por EEUU”, comunicaron.

La captura de Mejía, se realizó el viernes en la provincia de la Ceiba, Atlántida, al norte del país sobre el Caribe.

El director de la Policía Nacional, Roberto Oseguera Mass, dijo a periodistas que la detención tuvo la colaboración y acompañamiento de agencias de seguridad estadounidenses, particularmente de la DEA.

Con la aprehensión de Mejía suman seis los hondureños capturados con multas de extradición durante este año.

El territorio centroamericano es utilizado como puente para la cocaína que, procedente de todo Colombia, es enviado a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.

El operativo antidrogas se desplegó tras semanas de labores de inteligencia. Tras su detención, las autoridades lo trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad hacia Tegucigalpa para ser puesto a disposición del juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia, quien coordinará su audiencia de información y determinará la medida cautelar de arresto provisional mientras se evacúa el proceso formal de extradición.

El juez de Extradición de Primera Instancia programó para este sábado 7 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia de información para el hondureño Óscar Samuel Mejía Fúnez, capturado en La Ceiba, Atlántida, y solicitado en extradición por Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP/ICN Digital/La Prensa