jueves 5  de  febrero 2026
Detienen al alcalde del célebre municipio de Tequila en México por vínculos con crimen organizado

El alcalde Diego Rivera, militante del oficialista partido Morena, fue aprehendido un operativo del Ejército, la Marina, la policía y la Fiscalía general

El alcalde Diego Rivera Navarro ya había sido cuestionado por cerrar en 2024 las instalaciones del Museo Nacional del Tequila para su uso personal, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología

El alcalde Diego Rivera Navarro ya había sido cuestionado por cerrar en 2024 las instalaciones del Museo Nacional del Tequila para su uso personal, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología

Cuenta de Diego Rivera Navarro en Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GUADALAJARA.- Autoridades de seguridad detuvieron este jueves al alcalde del célebre municipio de Tequila (Jalisco, oeste), lugar de origen del tradicional destilado mexicano, sobre quien pesan denuncias de extorsión y otros delitos, informó el gobierno.

El alcalde Diego Rivera Navarro, militante del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprehendido en un operativo combinado del Ejército, la Marina, la policía y la Fiscalía general mexicana.

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
CRIMEN

Asesinan a alcalde en México tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación
El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
INVESTIGACIÓN

Detienen a siete escoltas de alcalde asesinado en México por presunta participación en el crimen

Tras efectuar cateos en varios inmuebles se logró la detención de Rivera y de tres funcionarios de su administración también acusados de extorsionar a empresarios y comerciantes de la localidad, conocida por sus plantas productoras de tequila.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo en la red social X: "Fue detenido en Jalisco, Diego 'N', presidente municipal de Tequila (...). También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento".

La operación para detener a estas personas ocurrió durante la madrugada del jueves cuando vecinos del municipio avistaron la movilización de cuerpos de seguridad, además del sobrevuelo de una aeronave, según testimonios recopilados por la AFP.

El despliegue, explicó el secretario García Harfuch, se enmarca dentro de la llamada Operación Enjambre, que se lanzó en noviembre de 2024 con la detención de tres alcaldes del central Estado de México, acusados igualmente de extorsión y de vínculos con el crimen organizado.

Investigación de la Fiscalía

El alcalde Rivera Navarro ya había sido cuestionado por cerrar, en octubre de 2024, las instalaciones del Museo Nacional del Tequila para su uso personal, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología, ente responsable de los museos públicos del país.

La fiscalía estatal de Jalisco reportó en diciembre pasado que también lo investigaba por denuncias de cobro de cuotas ilegales a empresarios del municipio.

La corrupción de autoridades locales ya sea bajo amenaza o en complicidad con grupos del crimen organizado, es una problemática extendida en México, sobre todo en regiones con fuerte presencia de estas bandas como Jalisco.

Esa zona es feudo del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y señalado como uno de los principales traficantes de fentanilo y otras drogas hacia ese país.

FUENTE: Con información de AFP

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

