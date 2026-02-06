México enviará ayuda humanitaria a Cuba "el lunes a más tardar"

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno prevé enviar " ayuda humanitaria " a Cuba en los próximos días, principalmente alimentos e insumos solicitados por la isla, mientras mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo sin exponer al país a sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

" Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Michoacán, en el oeste de México.

Sheinbaum señaló que la coordinación para el apoyo se ha realizado a través de canales diplomáticos y autoridades mexicanas, con el apoyo de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia de Cuba.

"Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba", apuntó.

No obstante, subrayó que la prioridad es evitar afectaciones al país, aunque confirmó el compromiso con la asistencia humanitaria.

"Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria", enfatizó Sheinbaum.

La declaración se produce en un contexto de tensiones comerciales derivadas de advertencias de Estados Unidos sobre posibles medidas contra países que suministren combustibles a la isla, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a explorar alternativas diplomáticas antes de retomar los envíos energéticos.

Consultada sobre la posibilidad de dialogar directamente con el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, la mandataria se mostró abierta.

"Si es necesario, sí. Hasta ahora no, no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado pues a través de la embajada de Cuba en México”, sostuvo.

El eventual envío de ayuda se daría luego de que el martes Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares y que México mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que el país se encuentra al borde de una parálisis total debido al desabastecimiento agudo de combustible. Durante su intervención, la cabeza del régimen advirtió que el escenario actual obligará a la implementación de la denominada "opción cero", una medida de extrema emergencia que no se aplicaba desde la crisis del Período Especial en la década de los noventa, cuando la isla perdió el sustento de la Unión Soviética.

Díaz-Canel admitió que el régimen no ha recibido suministros de combustible desde el mes de diciembre y anticipó que los próximos días estarán marcados por sacrificios mayores para la población, reseña el portal web Martí Noticias.

Según su declaración, la cúpula ha actualizado las directrices para enfrentar una parálisis energética inminente, lo que implica que los ciudadanos deberán someterse a condiciones de vida extremas bajo el argumento oficial de la resistencia creativa. El dictador enfatizó que se demandarán esfuerzos extraordinarios y que la rendición no es una posibilidad para el sistema que encabeza.

"Serán medidas que van a demandar esfuerzos. Si no nos sacrificamos y resistimos, ¿qué vamos a hacer, nos vamos a rendir? La opción de rendirse no es la opción de Cuba", sostuvo.

La gravedad de la advertencia reside en la incapacidad del régimen para cubrir la demanda interna de hidrocarburos. Datos técnicos indican queCuba requiere aproximadamente 100,000 barriles de petróleo diarios para funcionar. Actualmente, la producción nacional de crudo pesado solo alcanza los 40,000 barriles, mientras que el suministro subsidiado desde Venezuela se ha fracturado tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y las recientes órdenes ejecutivas de Estados Unidos que sancionan a quienes suministren crudo a la dictadura.

