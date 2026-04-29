miércoles 29  de  abril 2026
COLOMBIA

Capturan a uno de los disidentes de las FARC acusados del atentado contra civiles

La policía detuvo a José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, como uno de los autores intelectuales del ataque del domingo; Petro pidió investigar origen de explosivos

&nbsp;Personas permanecen en el lugar de una explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026

 Personas permanecen en el lugar de una explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026

Foto por JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Autoridades de Colombia informaron la captura de José Alex Vitoncó, alias Pez, cabecilla del grupo disidente de las FARC Estado Mayor Central (EMC), como uno de los autores intelectuales del atentado que dejó 20 muertos y decenas de heridos civiles en la Vía Panamericana, en el Cauca, el domingo pasado, en otro acto de violencia.

La detención se realizó este martes en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en el vecino departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército.

Lee además
Elecciones regionales en Colombia se realizaron en marzo de 2026
PREPARATIVOS

Colombia confirma que EEUU será observador en las elecciones presidenciales del 31 de mayo
El ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, responzabilizó a iván Mordiscos de los últimos atentados (X del Ministerio de la Defensa de Colombia)
CONFLICTO ARMADO

Colombia afirma que la última ola de atentados es una "respuesta" a acciones contra las disidencias

"Capturado José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, responsable de alto nivel de la de la columna Dagoberto Ramos", dijo en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, quien añadió que, según la Policía, el detenido "es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío".

Se informó que Petro ordenó investigar la procedencia de los explosivos en medio de declaraciones en las que aludió directamente a Ecuador en medio de diferencias con el presidente Daniel Noboa, que comenzó con una imposición de aranceles a los productos colombianos

El ataque, que agrava la violencia en Colombia a un mes de las elecciones presidenciales, ocurrió cuando hombres armados lanzaron explosivos en la vía que era transitada por un autobús y varios carros particulares que quedaron totalmente destruidos, al igual que un tramo de la principal carretera del municipio.

Detenido responsabilizado de la violencia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acusó a Vitoncó de ser "uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país, y cabecilla principal de una de las estructuras más peligrosas en el norte del Cauca".

El guerrillero colombiano también estaría vinculado a más de 40 acciones violentas en las últimas semanas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, según informó.

Las autoridades le atribuyen delitos como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, además de presuntos vínculos con el narcotráfico y el envío de droga hacia EEUU.

"Tenía bajo su direccionamiento criminal a más de 600 integrantes y dirigía una de las estructuras más peligrosas y sanguinarias del suroccidente del país", agregó el ministro citado por agencias.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Detienen en Ecuador a red vinculada con la falsificación de visas a EEUU

Empresario español señala directamente a Pedro Sánchez como el primer escalafón de "banda organizada""

España convoca a Delcy Rodríguez a cita iberoamericana en medio de cuestionamientos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del trámite de asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

Te puede interesar

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
BANCO CENTRAL

Comisión del Senado aprueba a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

Princess Aaliyah Bell, de 23 años.
ALTERCADO NOCTURNO

Arrestan a exempleada tras irrumpir en club para adultos de North Miami Beach y atacar a un gerente

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
CRIMINALIDAD

Detienen en Ecuador a red vinculada con la falsificación de visas a EEUU