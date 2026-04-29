Capturan a uno de los disidentes de las FARC acusados del atentado contra civiles

Personas permanecen en el lugar de una explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026

BOGOTÁ .- Autoridades de Colombia informaron la captura de José Alex Vitoncó, alias Pez, cabecilla del grupo disidente de las FARC Estado Mayor Central (EMC), como uno de los autores intelectuales del atentado que dejó 20 muertos y decenas de heridos civiles en la Vía Panamericana, en el Cauca, el domingo pasado, en otro acto de violencia .

La detención se realizó este martes en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en el vecino departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército.

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"Capturado José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, responsable de alto nivel de la de la columna Dagoberto Ramos", dijo en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, quien añadió que, según la Policía, el detenido "es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío".

Se informó que Petro ordenó investigar la procedencia de los explosivos en medio de declaraciones en las que aludió directamente a Ecuador en medio de diferencias con el presidente Daniel Noboa, que comenzó con una imposición de aranceles a los productos colombianos

El ataque, que agrava la violencia en Colombia a un mes de las elecciones presidenciales, ocurrió cuando hombres armados lanzaron explosivos en la vía que era transitada por un autobús y varios carros particulares que quedaron totalmente destruidos, al igual que un tramo de la principal carretera del municipio.

Detenido responsabilizado de la violencia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acusó a Vitoncó de ser "uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país, y cabecilla principal de una de las estructuras más peligrosas en el norte del Cauca".

El guerrillero colombiano también estaría vinculado a más de 40 acciones violentas en las últimas semanas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, según informó.

Las autoridades le atribuyen delitos como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, además de presuntos vínculos con el narcotráfico y el envío de droga hacia EEUU.

"Tenía bajo su direccionamiento criminal a más de 600 integrantes y dirigía una de las estructuras más peligrosas y sanguinarias del suroccidente del país", agregó el ministro citado por agencias.

FUENTE: Con información de EFE