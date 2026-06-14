domingo 14  de  junio 2026
VIOLENCIA

Asesinan a tiros a fiscal judicial y a su hermana en un atentado en el oeste de Ecuador

Gloria Alexandra Bravo, que investigaba casos de narcotráfico y sicariato, y Olinda Bravo fueron atacadas a tiros en Manta, sector invadido por la violencia

La violencia criminal en Ecuador obliga a las fuerzas de seguridad a patrullar el país, después de que el presidente Daniel Noboa declaró estado de conflicto armado interno y ordenó al ejército llevar a cabo operaciones militares contra las poderosas bandas de narcotraficantes del país. Quito el 9 de enero de 2024.

La violencia criminal en Ecuador obliga a las fuerzas de seguridad a patrullar el país, después de que el presidente Daniel Noboa declaró estado de "conflicto armado interno" y ordenó al ejército llevar a cabo operaciones militares contra las poderosas bandas de narcotraficantes del país. Quito el 9 de enero de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- Una fiscal judicial, que investigaba casos de narcotráfico y delincuencia organizada, y su hermana fueron asesinadas este domingo en un "atentado" a tiros, en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico y de violencia criminal.

Las víctimas del ataque criminal fueron identificadas como Gloria Alexandra Bravo, fiscal penal que investigaba casos de delincuencia organizada y narcotráfico, y Olinda Bravo.

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Medios locales informaron que su hermana estaba con ella y compartían en el sector en el oeste de Ecuador, cuando fueron sorprendidas por un hombre armado que les disparó en varias ocasiones.

Ambas murieron en el sitio por las graves heridas.

Condenan violencia criminal

Bravo estaba asignada a una fiscalía local en una ciudad portuaria del oeste del país, lugar caracterizada ser bastión de grupos del narcotráfico, se informó.

La policía inició de inmediato las investigaciones para dar con el homicida, autor de los disparos contra la fiscal y su hermana.

"La Fiscalía General del Estado rechaza y condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado el día de hoy contra la abogada (...), quien lamentablemente perdió la vida", dijo en un comunicado el ente estatal.

FUENTE: Con información de AFP, elcomercio.pe

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