lunes 27  de  abril 2026
CONFLICTO ARMADO

Colombia afirma que la última ola de atentados es una "respuesta" a acciones contra las disidencias

Pedro Sánchez, ministro de la Defensa, aseveró que estos grupos irregulares han perdido toda ideología y que lo que ejercen es la cultura del narcotráfico

El ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, responzabilizó a iván Mordiscos de los últimos atentados (X del Ministerio de la Defensa de Colombia)

El ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, responzabilizó a "iván Mordiscos" de los últimos atentados (X del Ministerio de la Defensa de Colombia)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, afirmó este lunes, 27 de abril, que la ola de atentados mortales de las últimas horas cometidos por las disidencias de “Iván Mordisco” en el este y sureste del país responden a las acciones del Gobierno, que ya se ha colado incluso en “la madriguera terrorista en esa región”.

El titular castrense añadió: "Son en respuesta a lo que hacemos”, en relación con los que son ya los peores atentados contra población civil en las últimas décadas.

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Las afirmaciones las hizo en una entrevista para Caracol Radio, en las que responsabilizó a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, en estos ataques.

Un total de 19 personas han muerto y 18 resultaron heridas en un ataque este sábado en la Vía Panamericana a la altura de Cajibío, en Cauca, colofón a una casi treintena de ataques que se prolongaron durante 36 horas en diversas partes de ese mismo departamento, pero también en los de Nariño y Valle del Cauca.

Estos atentados han ido perpetrados con vehículos cargados de explosivos, instalación de cilindros con bombas, ataques a la población civil y constreñimiento a la fuerza pública

"Estos criminales ya han perdido absolutamente cualquier ideología que podría uno tener. Lo que uno encuentra en ellos es esa cultura traqueta (narcotraficante)", explicó Sánchez, que confirmó la recompensa de 1,1 millones de euros por información que ayude al arresto de “Marlon”.

No obstante, no se limita solo a “Marlon”, ya que operan otros “criminales” en la región a los que tienen identificados como “Farley”, “David”, “Mi Pez”, o “Yogi”, sobre quienes han puesto recompensas que van desde los 240,000 a los 48,000 euros. Todos ellos forman parte de una nueva hornada de reemplazos de cabecillas o bien abatidos, o bien que se entregaron por las “presiones” de las autoridades.

Sánchez explicó que el grupo comandado por “Marlon” es aliado de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC, que lidera Néstor Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

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FUENTE: Con información de Europa Press

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