domingo 14  de  junio 2026
ELECCIONES

Presidente de Perú reprograma su viaje a Europa ante eventuales protestas por resultados del balotaje

José María Balcázar que permanecerá en Lima hasta este martes para coordinar acciones ante la posibilidad de manifestaciones. En Europa se reunirá con el Papa

El presidente de Perú, José María Balcázar, coordinará acciones con las fuerzas de seguridad. (AFP)

El presidente de Perú, José María Balcázar, coordinará acciones con las fuerzas de seguridad. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció este domingo que va a recortar su viaje oficial a Europa, de la semana que viene, para permanecer en Lima y coordinar acciones ante la posibilidad de que se desarrollen protestas relacionadas con el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, cuyo escrutinio alcanza el 98,59 %.

Este viernes, el Congreso autorizó a Balcázar a viajar desde el lunes 15 al viernes 19 de junio para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano y también reunirse con autoridades en Roma y París.

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Pero este domingo, a través de un comunicado de la Presidencia, el mandatario informó que viajará el miércoles 18 de junio para mantener una audiencia con el papa, que fue misionero y obispo en Perú durante décadas, y justo después volverá al país andino.

“He postergado el viaje para el día miércoles, para llegar justamente a la hora exacta a entrevistarme con el sumo pontífice y luego retornar inmediatamente a Lima”, afirmó Balcázar. “He postergado el viaje para el día miércoles, para llegar justamente a la hora exacta a entrevistarme con el sumo pontífice y luego retornar inmediatamente a Lima”, afirmó Balcázar.

Agregó que los acontecimientos han motivado esta reprogramación para estar este lunes y martes íntegramente en Lima, “a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”.

El presidente interino expuso que su permanencia en la capital responde a “la responsabilidad constitucional” que ejerce al frente del Poder Ejecutivo, en un contexto que requiere especial atención a la situación nacional tras el proceso electoral.

Indicó que durante estos días sostendrá reuniones con las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas, para evaluar la situación del país y anticipar cualquier escenario que pudiera demandar la intervención de las autoridades competentes.

“Necesitamos instruir a la Policía para que, en lo máximo, se respeten las marchas, pero sin provocaciones ni uso innecesario de la fuerza en caso de producirse”, remarcó sobre eventuales protestas en la recta final del escrutinio.

Proceso normal

Sobre el desarrollo de la segunda vuelta electoral, el presidente sostuvo que, de acuerdo con la información pública conocida hasta el momento, el proceso se habría desarrollado con normalidad en el interior del país.

Con el 98,59 % del escrutinio, la derechista Keiko Fujimori gana con un 50,052 % del sufragio al izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que alcanza 49,948 %, y la ventaja de la líder de Fuerza Popular es de 18.832 votos.

El partido de Sánchez ha anunciado que ha encontrado indicios de presuntas irregularidades en el conteo de votos en Lima, en varias regiones del norte, donde Fujimori cosecha más apoyo, y también en el extranjero.

Por este motivo, voces cercanas a Juntos por el Perú junto con algunos colectivos y sindicatos han convocado marchas en varios puntos del país para pedir la defensa del voto popular y exigir transparencia en el proceso de revisión de actas.

La noche del sábado hubo una protesta pacífica en Lima donde simpatizantes de Sánchez marcharon hasta el Jurado Nacional de Elecciones para rechazar la posible victoria de Fujimori.

Por otra parte, Keiko Fujimori, salió de Perú el pasado 13 de junio. Afirmó que el viaje era estrictamente familiar y no se informó cuántos días permanecerá en el exterior.

FUENTE: Con información de EFE

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