Caravana de migrantes suma 7.000 personas en su cruce por México

En Huixtla, los migrantes hicieron una simbólica protesta al pasar junto a la principal aduana de la frontera sur de México. Se arrodillaron unos momentos e hicieron una oración antes de seguir su camino hasta Villa Comaltitlán, 60 kilómetros al norte de donde empezaron a caminar, sin que hubiera confrontaciones.

La policía seguía vigilando sus movimientos junto a la Guardia Nacional. Los agentes migratorios no hicieron ningún intento de detenerlos al pasar por los puestos de control.

“Lo único que queremos es trabajar”, dijo el hondureño Marvin Orellana, que también viaja con su esposa y su hija y pidió a los políticos que vuelvan la vista hacia ellos para que vean lo que están pasando.

"Pedir protección, que me den resguardo político, porque yo a Colombia no puedo regresar, o que me den la oportunidad de quedarme en un país donde me pueda regularizar y trabajar y sacar adelante a mi familia”, reclamó Norbey Díaz Ríos, de 46 años, y que viaja con su esposa y sus dos hijos.

El grupo, de unas 7.000 personas, es el mayor que se ha formado este año.

“Sabemos que no nos van a tomar en cuenta”, dijo el activista Luis García Villagrán, que acompaña a los migrantes, por lo que afirmó que seguirán caminando. A su juicio, el tema migratorio es “una cuestión meramente electoral” tanto para Estados Unidos como para México.

"Miedo me da quedarme en Cuba"

Los migrantes que conforman la caravana no parecen preocupados por que se endurezcan las medidas en su contra.

“Miedo me da quedarme en Cuba, morirme de hambre, eso sí me da miedo”, dijo Dayron Salazar, un taxista cubano que viajaba con varios amigos.

“Vamos a todo o nada”, aseguró el hondureño José Paz, que caminaba junto a su esposa y sus cuatro hijos, el más pequeño de cuatro meses, el mayor de 13.

La formación de estos grupos ha sido constante en los últimos años ante la lentitud de los procesos de regulación migratoria en México y a la falta de opciones de vida digna y de trabajo para que los extranjeros puedan costearse la espera de documentos.

Desde fines de 2021 las autoridades suelen optar por dejar que los migrantes se cansen y disolver los grupos ofreciéndoles documentación temporal que, en muchos casos, utilizan para seguir el viaje por su cuenta al norte.

En esta ocasión la mayoría son centroamericanos, venezolanos, cubanos y colombianos pero también hay migrantes de países africanos y asiáticos.

“No sabe uno si lo va conseguir o con qué obstáculos vaya encontrarse en el camino”, agregó el colombiano Díaz Ríos. “Esto es algo incierto”, sostuvo mientras seguía caminando.

Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, se reunirán en Ciudad de México para abordar temas como la seguridad fronteriza, los puntos de entrada en la frontera, entre otras medidas referentes a la migración. En el encuentro también participarán el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, según indicó en un comunicado la Casa Blanca.

