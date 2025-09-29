lunes 29  de  septiembre 2025
VIOLENCIA

Caravana presidencial en Ecuador sufre ataque en medio de un paro nacional

El Ejecutivo ecuatoriano afirma que grupos violentos emboscaron un convoy con ayuda humanitaria, reteniendo a militares y poniendo en riesgo a diplomático

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Antony QUINTERO / AFP
Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025. Los enfrentamientos entre bandas rivales se cobraron al menos 10 vidas en el segundo motín mortal en una prisión ecuatoriana en días, dijo la policía el jueves.

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025. Los enfrentamientos entre bandas rivales se cobraron al menos 10 vidas en el segundo motín mortal en una prisión ecuatoriana en días, dijo la policía el jueves.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El Gobierno de Ecuador denunció este lunes que un convoy con ayuda humanitaria fue atacado en Cotacachi, provincia de Imbabura, en medio del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que cumple su octavo día.

El hecho adquirió mayor relevancia porque el convoy estaba encabezado por el presidente Daniel Noboa, acompañado de varios de sus ministros y representantes diplomáticos.

Lee además
Supuestos indígenas destruyen las vìas y bloquean la Carretera Panamericana durante una protesta en el sector de Guachala cerca de Quito el 22 de septiembre de 2025.
VIOLENCIA

Presidente de Ecuador afirma que banda Tren de Aragua financia protesta indígena
Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025
REFERENDO

¿Cuáles son los escenarios posibles para las bases militares extranjeras en Ecuador?

Según la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, unas 350 personas emboscaron la caravana de aproximadamente 100 vehículos militares y civiles, lanzando cócteles molotov contra ellos. El convoy contaba con la protección de unos 50 militares, de los cuales 17 quedaron retenidos tras el ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DanielNoboaOk/status/1972722431547891810&partner=&hide_thread=false

"Acto terrorista"

Entre los acompañantes de Noboa se encontraban el ministro de Defensa, John Reimberg, y el ministro de Gobierno, Giancarlo Loffredo. También formaban parte de la delegación el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova; la coordinadora residente de Naciones Unidas, Laura Melo; y el embajador de Italia, Giovanni Davoli.

“El ataque se dio de manera inesperada y los militares repelieron la agresión. El objetivo del presidente es proteger la vida de todos los ecuatorianos, pero hay grupos infiltrados que buscan el enfrentamiento y no representan a la ciudadanía”, declaró Jaramillo en rueda de prensa.

La funcionaria aseguró que los hechos constituyen “actos terroristas” y no protestas pacíficas. “La seguridad y la vida de los ecuatorianos es la prioridad. Rechazamos los ataques violentos, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados. Esto ya no es protesta, son delitos”, enfatizó.

Respecto al paro, Jaramillo insistió en que el Gobierno no negociará con la CONAIE, que rechaza la eliminación del subsidio al diésel. “No vamos a retroceder porque significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”, puntualizó.

"Acuerdo bilateral"

En paralelo, la portavoz anunció que en las próximas semanas visitará el país la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, para avanzar en la instalación de bases del Departamento de Seguridad Interior en Ecuador, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Las protestas se intensificaron tras la muerte del comunero indígena Efraín Fueres, quien falleció el domingo por disparos de las fuerzas de seguridad en Cotacachi, convirtiéndose en la primera víctima mortal del paro. La CONAIE denunció una “masacre planificada” y acusó al Estado de utilizar “balas reales, dinamita y armamento letal” contra los manifestantes. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que desde el inicio de las movilizaciones al menos doce militares resultaron heridos.

ECUADOR-EEUU
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, es recibida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito el 31 de julio de 2025.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, es recibida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito el 31 de julio de 2025.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Enfrentamientos entre bandas en cárcel de Ecuador deja 17 muertos

Arranca período para consulta popular hacia una constituyente, en medio de fuertes protestas

Ecuador: Choques entre militares y manifestantes marcan inicio del paro nacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se aleja de Bahamas y Florida

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade
PROPUESTA

Regalado pide a Tallahassee eliminación de impuesto a la propiedad para mayores de 65 años en Miami-Dade

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
GOBIERNO

Vance: "Nos dirigimos a un cierre; demócratas exigen atención médica gratuita para indocumentados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
¿Fin de la Guerra?

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
Datos biométricos

Europa exige a viajeros estadounidenses huellas dactilares y fotos en nuevo sistema de control fronterizo