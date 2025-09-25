jueves 25  de  septiembre 2025
Enfrentamientos entre bandas en cárcel de Ecuador deja 17 muertos

La mayor matanza entre presos en el país se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fue asesinado en una penitenciaría de Guayaquil

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025. Los enfrentamientos entre bandas rivales se cobraron al menos 10 vidas en el segundo motín mortal en una prisión ecuatoriana en días, dijo la policía el jueves.

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025. Los enfrentamientos entre bandas rivales se cobraron al menos 10 vidas en el segundo motín mortal en una prisión ecuatoriana en días, dijo la policía el jueves.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una nueva cruenta disputa entre bandas narco en una cárcel de Ecuador provocó al menos 17 muertos el jueves, con cuerpos desmembrados y acuchillados que recuerdan los peores enfrentamientos de este tipo en el país.

La cifra, proporcionada por el organismo a cargo de las penitenciarías (SNAI), eleva a 30 el número de presos muertos en circunstancias similares en los últimos tres días, además de un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en la nación que hace una década era tranquila.

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP muestran a una decena de hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo, ensangrentados y varios de ellos decapitados en la cárcel de Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país. Más temprano, la Policía había dado un balance preliminar de diez fallecidos.

Las penitenciarías ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Los más recientes choques se produjeron en la principal penitenciaría de Esmeraldas, un puerto petrolero cerca de la frontera con Colombia. El reclusorio tiene capacidad para 1,100 personas y en 2022 registraba una superpoblación de más de 1,400, de acuerdo con el SNAI.

Decenas de personas, entre allegados y pobladores, aguardaban noticias a las afueras de la cárcel con rostros de preocupación, registraron periodistas de la AFP.

El lunes en la penitenciaria de la también costera Machala, en el suroeste y próxima a la frontera con Perú, enfrentamientos entre detenidos originaron la muerte de 13 presos y un guardia. Otras 14 quedaron heridas, según información oficial.

Fronteras en llamas

La mayor matanza entre presos en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fue asesinado en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste). Esta es considerada una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

En Esmeraldas, de población afro y a orillas del Pacífico, nueve personas fueron asesinadas en 2023 durante el ataque armado de una treintena de mafiosos que llegaron en lanchas y automóviles a un puerto de pescadores artesanales y abrieron fuego cuando en el sitio había más de 1,500 pobladores.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la población sacando cuerpos del agua mientras otros cadáveres ensangrentados estaban tendidos en el suelo.

Las cárceles ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado y a su país en conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de bandas del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Ecuador era un país tranquilo, pero los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

Por territorio ecuatoriano transita un 70% de la droga que va hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales.

FUENTE: Con información de AFP

