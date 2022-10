Según sus empleadores, “la artista no puede frecuentar amigos ni relacionarse en actividades que la Seguridad del Estado encuentre incómodas para su status quo”. No sorprende; en un contexto como el cubano, lo extraño sería que una entidad estatal protegiera los derechos de su trabajadora. En cambio, la pareja de la artista considera que el Circo ha funcionado como eslabón conductor de las políticas de vigilancia y coacción de la Seguridad del Estado contra ella, una mujer que por meses ha estado denunciando en redes sociales los padeceres del pueblo, así como entregando donativos a familias en condición de vulnerabilidad, en particular a las de presos del 11J.

Profesores cautivos

El juicio al profesor Pedro Albert Sánchez, que impartía clases de Física y Matemática en preuniversitarios de La Habana, incluido el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas, lo pautaron para el jueves 12 de octubre. No se le asignó abogado. Su historia como preso político comenzó el 11J cuando protestó en el límite de Regla y Guanabacoa, por lo que la policía lo mantuvo detenido cuatro días en su sede local hasta que lo trasladó al llamado Técnico de Alamar, donde pasó otros 14 días hasta ser liberado en espera de juicio.

Más tarde, volvió a ser detenido por anunciar que participaría en la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre de 2021.

A casi un año de que el líder de la convocatoria se marchara al exilio, Albert continúa preso. El pasado julio la Fiscalía pidió para él una sanción de cinco años de privación de libertad. Durante todo este periodo, el educador ha realizado huelgas de hambre en ejercicio de protesta, por lo cual ha requerido hospitalización al menos una vez.

Un país sin derecho al disenso

En paralelo, en Holguín, otro profesor fue reportado como detenido en las últimas horas. Se trata de un docente de Historia llamado Pável Grave de Peralta, quien habría sido arrestado en la intersección de las calles Martí y Narciso López, junto a su alumno de 19 años de edad Daniel Pupo, en la capital de esa provincia del oriente cubano. Fuentes locales, en su mayoría conocidos, amigos y ex alumnos describen como causa de arresto el hecho de que el defensor de derechos estaba cantando la canción Patria y Vida en el Parque Calixto García. A Peralta lo describen como un luchador por los derechos humanos durante alrededor de cinco años.

Desde mediados de año hasta el miércoles 12 de octubre, Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, ha registrado e investigado al menos 132 casos que evidencian la creciente criminalización de la protesta ciudadana. Las personas detenidas residen en disímiles localidades del país que quedó a oscuras tras el paso del huracán Ian, pero que ya venía apagándose noche tras noche en los últimos meses.

A diferencia de julio de 2021, cuando las protestas ocurrieron a pleno día, actualmente son las horas de la noche, de calor y mosquitos, las que más empujan a las calles a cubanos y cubanas para lanzar a viva voz sus demandas al gobierno, mientras este se aferra al sustento ideológico de intelectuales que firman cartas, como autómatas, respaldando a un poder ilegítimo.

La carta

En un mensaje de unos 600 “educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países” que salió a la luz en la primera quincena de octubre en medios oficialistas, estos se presentan como “parte de los millones de cubanas y cubanos formados por la Revolución y defensores de sus valores” y en nombre de “la inmensa mayoría de nuestra población” dicen sufrir el malestar de la ciudadanía a causa de los apagones y carencias, a la vez que manifiestan identificarse con “el esfuerzo y la abnegación de las autoridades cubanas. Conscientes de dificultades y errores, el Partido y el Gobierno conducen y participan directamente en la recuperación”.

Para estos intelectuales, entre los cuales se han ido revelando nombres de fallecidos que de ninguna manera pueden haber firmado ni dado su consentimiento, “la represión [esa que se reporta a diario con nombres, apellidos y rostros] solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo, contrarios a los intereses y anhelos de la Patria” e indican que “cualquier análisis de nuestra situación requiere de una mirada abarcadora y contextualizada, que considere en primer término la creciente y sostenida agresión del gobierno de los EEUU”.

En las calles

Mientras desde el parnaso opinan los intelectuales adeptos al régimen, en las calles de Cuba ciudadanos como Alma Poet se han dedicado a transmitir imágenes de su realidad.

Una de las últimas publicaciones desde su perfil, antes de que la Policía la detuviera, escribió sobre protestas ciudadanas en varios barrios del municipio Cerro, lo cual complementó con vídeos tomados en Carraguao.

“Pudimos presenciar la quema de algunos contenedores, también se quemaron ramas de árboles caídos, cartón y madera de muebles rotos, haciéndose una hoguera. Se escucharon gritos tales como: Pongan la corriente p…, nosotros queremos libertad, entre otros. Todos decían que desde el lunes no tenían corriente, y toda la comida se les había echado a perder. Escuchamos a una señora que decía: ...y ahora qué les doy a mis jimaguas cuando se levanten por la madrugada, se acostaron sin apenas comer bocado”…

La artista y activista de 27 años declaró además que “es insostenible esta situación que estamos viviendo”, en tanto denunció las largas horas sin electricidad en numerosos lugares.

Pronunciamientos internacionales

El Observatorio de Derechos Culturales (ODC), una entidad sin ánimo de lucro conformada por investigadores de diferentes países comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos, denunció el caso de Alma Poet, particularmente por “el vínculo de oficinas estatales que extienden las políticas de represión de la Seguridad del Estado y que se escudan en el sistema jurídico, de similar naturaleza”.

Destacó en un comunicado que “los artistas y demás ciudadanos deben ser libres de realizar en su tiempo libre las actividades que entiendan, dentro de un sistema de derecho legal y democrático” toda vez que “la vida privada de los ciudadanos no es de incumbencia del Estado y por esta no pueden ser procesados”.

“Esta no es la primera vez que entidades empleadoras y directivos coaccionan, modifican contratos o excluyen de su derecho a un trabajo digno, a artistas cubanos, quienes sufren con frecuencia la censura y la invisibilización”, precisó el ODC y mantuvo su “condena” a los procesos arbitrarios y las figuras legales que están siendo utilizadas para encausar a los ciudadanos en manifestaciones pacíficas. Alertó que “una gran parte de las víctimas son jóvenes, profesionales, madres y padres en peligro de recibir largas condenas por hacer valer sus demandas ciudadanas, tronchando así jóvenes promesas y fragmentando familias cubanas”.