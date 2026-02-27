viernes 27  de  febrero 2026
VIOLENCIA

EEUU arresta a 25 personas más por la protesta en enero contra ICE en iglesia de Minnesota

La fiscal general Pam Bondi, reveló que el DOJ presentó cargos contra 30 personas más por manifestarse el 18 de enero durante un servicio religioso contra el pastor de la iglesia de Saint Paul, quien trabaja para el Servicio de Inmigración

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

OCTAVIO JONES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este viernes el arresto de 25 personas más por protestar contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una iglesia en Minnesota en enero durante un servicio religioso, en la que también quedó detenido el periodista Don Lemon, quien trabajó en CNN.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, reveló que el DOJ presentó cargos contra 30 personas más por manifestarse el 18 de enero durante un servicio religioso contra el pastor de la iglesia de Saint Paul, quien trabaja para el Servicio de Inmigración, con consignas como '¡Fuera ICE!'.

"Bajo mis órdenes, los agentes federales ya han arrestado a 25 de ellos, con más que se sumarán a lo largo del día. NO PUEDES ATACAR UNA CASA DE CULTO. Si lo haces, no te puedes esconder de nosotros, te encontraremos, te arrestaremos y te procesaremos", advirtió Bondi en sus redes sociales.

Con ello, suman al menos 39 personas imputadas por la protesta, según el director del FBI, Kash Patel, lo que incluye a Lemon, un presentador de extrema izquierda que asegura solo estaba "cubriendo" la manifestación, aunque ahora sigue su proceso en libertad.

Cargos

La Administración de Donald Trump intentó en enero presentar cargos contra ocho personas, incluido Lemon, al invocar una ley federal que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

Al periodista lo acusaron por conspiración al violar derechos constitucionales y de violar la 'Ley FACE', que prohíbe interferir, mediante el uso de la fuerza o amenazas, en el derecho de una persona a practicar su religión.

"Este Departamento de Justicia RESPALDA a los cristianos a y todos los estadounidenses de fe", sostuvo Bondi.

Pero organizaciones religiosas han acusado al Gobierno de Trump de ser selectivo con la defensa de la libertad de culto, pues el 23 de enero, también en Minnesota, denunciaron el arresto de más de 100 miembros del clero en una protesta en el aeropuerto internacional Saint Paul-Mineápolis (MSP) contra el ICE.

Las acusaciones de ahora reflejan la polémica que hubo por las protestas contra las redadas de ICE en Minnesota, donde agentes migratorios mataron en enero a dos estadounidenses que se oponían a los operativos y que agredieron a los agentes con un vehículo y el otro poseía un arma de fuego durante la protesta.

FUENTE: Con información de EFE

