Carta de un amigo a Yotuel Romero: "Millones te apoyan"

A continuación, la carta completa.

Carta abierta a Yotuel Romero:

Yotu:

Éramos apenas unos niños de 15 años cuando el destino nos puso en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Arroyo Arenas, era eso, o comer plátano burro en un pre en el campo en pleno período especial. Dos niños adoctrinados desde la primaria como somos todos los cubanos hasta que el estudio y la práctica nos llevan a pensar por cabeza propia.

Recuerdo tu entusiasmo y alegría, recuerdo que eras de los pocos afortunados que atrapó novia de las 33 posibilidades que debíamos disputarnos entre 167 jóvenes llenos de adrenalina y rebosantes de hormonas. Recuerdo cuánto picadillo de tiburón y dulce de zanahoria tuvimos que comer, o que debíamos correr en botas "coloso" 5 kilómetros cada día a las 6 de la mañana. Recuerdo tu afición a la química de la que eras monitor, adorabas los experimentos, recuerdo una feria de ciencias en la que hiciste una bomba, recuerdo tu gusto por el baile y la recreación. Realmente lo llevabas mucho mejor que yo, tú eras equilibrio yo la computadora que no paraba de estudiar. Te recuerdo siempre preocupado por tu madre, buen líder, bueno en los ejercicios físicos, el as de las barras y las paralelas mis archienemigas. Te encontré años después en el vedado, aún sin fama, y me contaste que trabajabas como modelo y hacías una película en Francia, apenas te creí! Luego vino Orishas y se hizo justicia a tu talento. Tuviste el decoro como cubano digno de pedir paz en Cuba en un concierto que pidió paz, no comunismo, pero que más que beneficios traería perjuicios a sus famosos participantes, pues estar de ese lado del barco era estar contra el 90 porciento del mundo. Finalmente llegó Canel y su política destructiva acrecentó la miseria de nuestro pueblo ya muy sufrido. Has sido digno al cantar en favor de tu pueblo, en contra de la humillación y la desesperanza, en contra de la pistola que apunta, en contra de la divisa que denigra, en contra de la historia mal contada. Veo con asco como te tratan de humillar, de desacreditar en necia y estúpida estrategia política, como te han discriminado, ofendido, como desde el ministerio de los incultos te han llamado "negrito jinetero" o han liberado memes llamándote mercenario como si no fuera la blancura del alma lo que importa y en ese caso la de ellos le ganó a la noche.

Ayer salió la revolucionaria UNEAC, la unión que desune a sus artistas en arremetida contra todo pensamiento no alineado a su política, la misma UNEAC que permitía hasta hace pocos años los procesos inquisitorios del PCC contra sus miembros homosexuales por considerarlos de conducta impropia e inmoral mientras su entonces presidente Barnet con la moral muy alta y su carnet del partido en el bolsillo se paseaba con jovencitos veinteañeros por el vedado, la misma UNEAC que tendría que ser neutral para unir y representar a todos sus integrantes.

Quiero que sepas que no es en vano, este pueblo despierta, millones te apoyan en Cuba y aún más millones fuera de Cuba. ¡Estamos en pie de lucha!

Te deseo lo mejor mi hermano porque te lo mereces, Patria y Vida.

Tu amigo, Viera.