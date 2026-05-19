Carteles anónimos con la frase "Dios salva a Cuba, SOS Trump" se multiplican en la isla

MIAMI. - Una serie de imágenes difundidas por diferentes medios muestran a ciudadanos cubanos en distintas provincias de la isla exhibiendo letreros con la frase “Dios salva a Cuba, SOS Trump”, en una protesta silenciosa en la que solo se ven las manos de los manifestantes levantando los carteles, sin rostros visibles, como medida para evitar represalias del aparato represivo del régimen.

La acción ocurre en medio de una crisis económica, energética y humanitaria sin precedentes en la isla, agravada por apagones diarios prolongados, escasez de alimentos y combustibles, y una creciente presión diplomática y financiera de Estados Unidos contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y el conglomerado militar GAESA.

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Una protesta sin rostros

Los testimonios visuales, replicados por activistas y medios independientes, captan manos masculinas y femeninas que sostienen los carteles ante muros, estatuas, espacios abiertos, ventanas y portales.

La consigna “Dios salva a Cuba, SOS Trump” combina una apelación religiosa con un llamado de auxilio dirigido a la Casa Blanca. La decisión de no mostrar los rostros responde al patrón de vigilancia y represalias documentado por organizaciones de derechos humanos, que en los últimos meses han registrado detenciones, interrogatorios y allanamientos contra quienes difunden mensajes contestatarios.

En provincias como La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Mayabeque ya se habían registrado en semanas previas pintadas y letreros anónimos con consignas similares.

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Trump: “Nación fallida”

Las imágenes circulan en paralelo a las declaraciones más recientes del presidente Donald Trump, quien ha endurecido su discurso sobre la isla en las últimas semanas.

En una entrevista con la cadena Fox News emitida el pasado viernes, el mandatario aseguró que el régimen cubano tendrá que acercarse a Washington en busca de un entendimiento.

“Creo que van a tener que venir a nosotros. Es una nación fallida. Es una nación totalmente fallida. Quieren ayuda. Necesitan ayuda”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense ha planteado en distintos momentos la posibilidad de una “toma amistosa y controlada” de Cuba y ha descrito al país como una “nación en decadencia”.

En sus últimas intervenciones públicas también ha aludido al interés del exilio en participar en una eventual reconstrucción económica y política de la isla, una vez que se produzcan los cambios estructurales que su administración exige al régimen.

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Rubio, otro pilar fuerte

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido el principal articulador de la política de máxima presión contra La Habana.

En declaraciones realizadas a bordo del Air Force One durante un viaje oficial a China, el jefe de la diplomacia estadounidense apuntó directamente contra el conglomerado militar GAESA, al que el Departamento de Estado atribuye el control de aproximadamente el 40 por ciento de la economía cubana.

“A tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas”, sostuvo Rubio.

El titular de las relaciones exteriores también denunció la magnitud de la crisis humanitaria que viven los cubanos de a pie, mientras la cúpula militar concentra los recursos del país. Según sus palabras, la riqueza nacional está en manos de “una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero”, al tiempo que la población enfrenta una escasez extrema.

“Actualmente, en la isla, las personas literalmente comen basura de las calles”, afirmó el funcionario de origen miamense.

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Un pueblo que clama auxilio

Desde enero de este año, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra entidades vinculadas al régimen cubano, ha interceptado varios cargamentos de combustible con destino a la isla y ha firmado órdenes ejecutivas que penalizan a empresas con vínculos comerciales en los sectores de energía, defensa y finanzas.

Como respuesta a presiones de la Casa Blanca, la dictadura de Díaz-Canel ha respondido con un endurecimiento del discurso oficial.

El gobernante cubano ha advertido que “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”, mientras la Cancillería ha difundido fragmentos de discursos de Fidel Castro para rechazar cualquier negociación que implique concesiones políticas a cambio del levantamiento del embargo.

La aparición de los carteles con la frase “Dios salva a Cuba, SOS Trump” se inscribe en ese pulso entre el régimen y una ciudadanía que, en condiciones de extrema precariedad y bajo permanente vigilancia, busca canales anónimos para visibilizar su descontento y apelar a un actor externo como interlocutor frente a una crisis que no encuentra salida dentro del sistema.