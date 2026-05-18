martes 19  de  mayo 2026
VENEZUELA

Medio de comunicación vinculado con Álex Saab cierra operaciones en Caracas

100 trabajadores quedaron cesantes. Sindicato de Trabajadores de la Prensa aclaró que “estar vinculado con el oficialismo” no elimina sus derechos laborables

Venezuela News estuvo muy vinculado al movimiento&nbsp; #FreeAlexSaab, cuando el emoresario colombiano estuvo detenido la primera vez en EEUU (AFP)

Venezuela News estuvo muy vinculado al movimiento  #FreeAlexSaab, cuando el emoresario colombiano estuvo detenido la primera vez en EEUU (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Venezuela News, un medio digital ligado al empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro, cerró de forma abrupta este lunes, informó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa.

Unos 100 empleados fueron notificados del “cierre temporal” de la plataforma de medios, tras la “deportación” de Saab a Estados Unidos el sábado por decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Lee además
Pedro Mario Burelli.
ANÁLISIS

Alex Saab: Ida y vuelta
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
MIAMI

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Venezuela News es “un medio vinculado a la propaganda oficialista, con una línea editorial ampliamente cuestionable, pero eso no elimina los derechos laborales de quienes trabajaban allí”, dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un mensaje en redes sociales.

Los empleados debieron abandonar de inmediato sus puestos.

Según “versiones preliminares”, la medida pudo estar relacionada con “problemas de financiamiento", agregó el SNTP.

Afinidad con el partido oficialista

Venezuela News surgió en 2021. Su presidente, Pedro Carvajalino, manifestó abiertamente su afinidad con el partido oficialista y se mantuvo en el cargo hasta los primeros días de marzo.

“El medio estuvo muy vinculado al Movimiento #FreeAlexSaab. La página se creó cuando Saab fue detenido la primera vez por Estados Unidos y el objetivo era hacer un contrapeso comunicacional a las noticias sobre su caso”, dijo un trabajador del medio que pidió el anonimato.

Venezuela envió el sábado a Saab hacia Estados Unidos. Este lunes compareció ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo inculpó por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el régimen de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después.

Rodríguez, que gobierna tutelada por Washington, destituyó a Saab en febrero.

Hasta el momento, los directivos de Venezuela News no se han pronunciado sobre el cierre del medio.

Además de la página web, contaba con una radio y una revista.

“Ya sospechábamos desde el fin de semana que con la deportación de Alex Saab traería problemas para el medio, pero no pensamos que sería tan rápido”, dijo el trabajador del medio.

De acuerdo con el SNTP, los trabajadores ganaban un sueldo de aproximadamente $400 dependiendo de sus funciones

FUENTE: Con información de AFP y SNTP

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez afirma que la deportación de Alex Saab se hizo con base en "intereses de Venezuela"

La independencia también se financia

Muere el filósofo nicaragüense, Alejandro Serrano Caldera

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en la mezquita. (EFE)
TIROTEO

Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en ataque a una mezquita en San Diego

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
MEDIDAS

Dictadura de Nicaragua queda aislada en el sistema de integración centroamericana

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
MIAMI

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Te puede interesar

De acuerdo con la publicación, basada en fuentes cercanas al Gobierno de la Casa Blanca, entre los escenarios analizados figuran desde operaciones aéreas limitadas hasta variantes de mayor alcance.
NUEVO ESCENARIO

Trump y Rubio: no descartan opciones militares en Cuba, podrían ocurrir en cualquier momento

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
MIAMI

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
Conflicto

Trump anuncia que pospone el ataque previsto contra Irán a petición de sus aliados árabes

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.
CUESTIONAMIENTOS

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

Octavio Pérez, analista político, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
ENTREVISTA

Octavio Pérez: "La visita de la CIA a Cuba aumenta la presión sobre Raúl Castro"