Medio de comunicación vinculado con Álex Saab cierra operaciones en Caracas

Venezuela News estuvo muy vinculado al movimiento #FreeAlexSaab, cuando el emoresario colombiano estuvo detenido la primera vez en EEUU (AFP)

CARACAS — Venezuela News, un medio digital ligado al empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro, cerró de forma abrupta este lunes, informó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa.

Unos 100 empleados fueron notificados del “cierre temporal” de la plataforma de medios, tras la “deportación” de Saab a Estados Unidos el sábado por decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

MIAMI Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Venezuela News es “un medio vinculado a la propaganda oficialista, con una línea editorial ampliamente cuestionable, pero eso no elimina los derechos laborales de quienes trabajaban allí”, dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un mensaje en redes sociales.

Los empleados debieron abandonar de inmediato sus puestos.

Según “versiones preliminares”, la medida pudo estar relacionada con “problemas de financiamiento", agregó el SNTP.

Afinidad con el partido oficialista

Venezuela News surgió en 2021. Su presidente, Pedro Carvajalino, manifestó abiertamente su afinidad con el partido oficialista y se mantuvo en el cargo hasta los primeros días de marzo.

“El medio estuvo muy vinculado al Movimiento #FreeAlexSaab. La página se creó cuando Saab fue detenido la primera vez por Estados Unidos y el objetivo era hacer un contrapeso comunicacional a las noticias sobre su caso”, dijo un trabajador del medio que pidió el anonimato.

Venezuela envió el sábado a Saab hacia Estados Unidos. Este lunes compareció ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo inculpó por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el régimen de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después.

Rodríguez, que gobierna tutelada por Washington, destituyó a Saab en febrero.

Hasta el momento, los directivos de Venezuela News no se han pronunciado sobre el cierre del medio.

Además de la página web, contaba con una radio y una revista.

“Ya sospechábamos desde el fin de semana que con la deportación de Alex Saab traería problemas para el medio, pero no pensamos que sería tan rápido”, dijo el trabajador del medio.

De acuerdo con el SNTP, los trabajadores ganaban un sueldo de aproximadamente $400 dependiendo de sus funciones

FUENTE: Con información de AFP y SNTP