Trump asegura que a EEUU no le será "difícil" resolver la situación en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que a su Gobierno no le sería "difícil" resolver la situación en la que se encuentra Cuba, sobre la que Washington ha intensificado la presión con sanciones económicas y un bloqueo de petróleo desde enero pasado.

"Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda, y nosotros se la daremos", dijo Trump ante preguntas de periodistas durante una visita a las obras del gran proyecto del nuevo salón en la Casa Blanca.

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El republicano elogió a los cubanoestadounidenses, sobre todo en Miami, donde obtuvo "el 97% de sus votos" y advirtió que quiere "ayudarlos ahora, porque estos han sido tratados "extremadamente mal" por el régimen de La Habana, controlado por los hermanos Castro, y ahora con el vocero, Miguel Díaz-Canel.

"Eso no nos resultará difícil de resolver", dijo sobre la situación en la isla mientras sostenía una gran cartulina con una imagen de cómo quedaría el salón una vez terminado.

Preguntado sobre si esto se podría lograr sin un cambio de régimen en Cuba, advirtió: "Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no".

La dictadura brutal

"Ha sido un régimen brutal. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer", agregó Trump.

Cuba enfrenta una de sus peores crisis humanitarias y económicas, agravada por la falta de combustible después de que EEUU cortara el suministro desde Venezuela y amenazara con sanciones a los países que enviaran crudo a la isla.

Sin embargo, el gran bloqueo ha ocurrido durante 67 años de la más atroz dictadura del mundo y que ha sumido al pueblo cubano en la peor situación jamás vista. Trump está decidido a terminar con esto.

La semana pasada, el presidente estadounidense se mostró convencido de que logrará el cambio tan esperado en el país caribeño.

Además, el Departamento de Justicia considera una acusación contra Raúl Castro por el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996 en aguas internacionales, cuyo anuncio tendría lugar el 20 de mayo en Miami, en coincidencia con la celebración del exilio cubano del Día de la Independencia del país.

El dictador Fidel Castro y su hermano Raúl Castro dieron la orden para que dos avionetas indefensas, solo con pertrechos de comida y agua para balseros cubanos fueran derribadas causando la muerte de cuatro pilotos.

El caso contra Castro, de 94 años, fue dado a conocer por medios estadounidenses y formaría parte de un renovado esfuerzo de la Administración Trump por incrementar la presión sobre la dictadura castrista, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a impulsar un cambio político en la isla.

FUENTE: Con información de EFE.