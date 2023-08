Casas y carros de lujo: Los bienes que ocultó Nicolás Petro

Sin embargo, la jugada de Nicolás Petro no contó con que la familia de Vázquez no podría justificar las cuantiosas sumas de bienes por no contar con liquidez financiera que soportara los escandalosos lujos existentes.

La investigación en curso ya logró identificar los nombres de quienes entregaron sumas de dinero a Petro. El hijo del Presidente, recibió dinero del extraditado (a EEUU por narcotráfico) Santander Lopesierra por unos 400 millones de pesos ($98.425). Asimismo, recibió recursos del polémico contratista el Turco Hilsaca, a través de su hijo Gabriel. Todos esos dineros los transportaban en maletas y los guardaban en una caja fuerte, reseña el portal web Revista Semana.

“Usted también recibió altas sumas de dinero que le entregaron unos empresarios en la ciudad de Bogotá y dichos empresarios eran de la ciudad de Cúcuta. Recibió una camioneta Tahoe de placas JCZ858, de un megacontratista de Villavicencio, esa camioneta usted la destinó para su esquema personal”, dijo el fiscal Mario Burgos, a cargo del caso, en declaraciones reseñadas por Revista Semana.

La Fiscalía evaluó los estados financieros de Petro y advirtió que no se compaginan con el patrimonio habido, por lo que es señalado por enriquecimiento ilícito.

En sus primeras declaraciones como acusada, Day Vásquez, admitió ante la Fiscalía que el dinero recibido por el hijo del presidente fue utilizado en la campaña electoral de Gustavo Petro. También acusó a su excónyuge de recibir más de 600 millones de pesos a Samuel Santander Lopesierra, alias “el Hombre Marlboro”.

Ahora, la Fiscalía tiene el propósito de establecer el monto del dinero utilizado para costos logísticos en la Costa Caribe, localidad en la que Petro hizo un gran despliegue de mítines políticos durante el 2022.

FUENTE: REDACCIÓN