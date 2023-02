Casi 5 de 8 millones de venezolanos en la diáspora deberían votar

Una de las principales dudas que aún no tiene respuesta dentro de la CNdP -e incluso entre los partidos que integran a la Plataforma Unitaria- es cómo lograr compaginar la participación de los venezolanos en el extranjero en las primarias, con la elección presidencial.

Hasta la fecha, solo están inscritos para votar fuera de Venezuela en una elección presidencial 107.000 electores, aunque la cifra de electores potenciales se calcula conservadoramente en 4,8 millones de personas (el aproximado que es mayor de edad entre los 7,2 millones de migrantes)

¿Tiene sentido que ciudadanos que no podrán votar en 2024 lo hagan durante las primarias? La respuesta a esta pregunta no logra consenso dentro de los partidos de la Plataforma Unitaria.

Según el análisis de la firma Carpe Diem en la CNdP se debaten tres escenarios en relación con el voto de los venezolanos en el extranjero.

En el primer supuesto se analiza la posibilidad de permitir la participación de los venezolanos en el extranjero que estén inscritos en el Registro Electoral hasta el 24 de julio de 2023.

Esto implica que la mayoría de los migrantes deberían intentar actualizar sus datos en las embajadas y consulados de Venezuela distribuidos en 87 países, superando las trabas legales impuestas por el gobierno venezolano para el ejercicio de los derechos políticos fuera del país. El limitante más importante en este caso es la obligación que tiene el ciudadano que desea votar fuera de Venezuela de demostrar que poseer residencia legal o cualquier otro régimen que denote permanencia legal en el país en el que se encuentra. Este requisito se encuentra previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que fue aprobada en el año 2009.

En este escenario se limita la participación de los venezolanos en EEUU solo a quienes estaban inscritos para votar en este país para el año 2012. Al no existir embajadas ni consulados de Venezuela en territorio estadounidense no es posible actualizar los datos en el Registro Electoral.

La segunda posibilidad que debate la CNdP es organizar el proceso electoral solo en las ciudades que se han convertido en los principales receptores de la diáspora venezolana, o en aquellos países en donde los migrantes venezolanos confronten menos problemas para cumplir con el requisito de tener que demostrar residencia legal en los países en donde se encuentren.

El tercer escenario es organizar una votación masiva en el extranjero para -aproximadamente- 800.000 venezolanos, que fueron los que se movilizaron a participar en la consulta popular del año 2017. En este escenario es necesario construir un padrón de electores paralelo al Registro Electoral, que en ningún caso garantizará la participación de estos ciudadanos en la elección presidencial de 2024. Un problema similar se confronta con la opción de organizar una elección primaria solo en las principales ciudades que acogen a los migrantes venezolanos. Si esta fuera la decisión que tome la CNdP este proceso debería culminar, a más tardar, el 24 de julio.

Según el análisis de la firma Carpe Diem, las limitaciones logísticas y financieras de la segunda y tercera opción las hacen inviable de ejecutarse con un mínimo de garantías que garanticen la no duplicidad de los participantes y el correcto escrutinio y totalización de los sufragios que se emitan en el extranjero.

A favor y en contra

Para el decano de la facultad de ciencias de la Universidad Metropolitana Luis Oliveros exigir que todos los venezolanos en el extranjero participen en las primarias “es vender humo”. Incluso, critica a los sectores políticos que pretenden que las primarias no cuenten con la asistencia técnica del organismo comicial venezolano.

"Algunos no quieren que el CNE ayude a organizar las primarias, está bien; ¿Y las presidenciales del 2024 quién las va a organizar?”.

Sin embargo, para Ricardo del Búfalo “más que una obligación, es un deber moral luchar por el derecho al voto de los millones de venezolanos en el exterior. Muchos de ellos se fueron en contra de su voluntad. Lo mínimo que podría hacer la oposición es tomarlos en cuenta. Las cuestiones técnicas y burocráticas del Registro Electoral deberían pelearlas. Es tan fácil inscribirse online, no tiene sentido tener que hacerlo en consulados. Hay que pelear por facilitar el proceso para que en 2024 puedan votar los migrantes".

Una opinión similar mantiene Omar Zambrano: "Sobre el tema del derecho al voto de la diáspora hay un tema que no se discute lo suficiente: La mayor y más flagrante violación a los derechos políticos de la diáspora proviene del hecho que la votación esté vinculada a la infraestructura consular del país. No tener un registro electoral actualizado es un problema grave, pero resoluble si hubiera voluntad política. Pero para que el voto de la diáspora algún día llegue a ser un voto efectivo y sin exclusiones urge machacar la idea de que hay que desvincular la votación de la infraestructura consular".

En esta línea de pensamiento se encuentra María Corina Machado, quien actualmente encabeza las encuestas de preferencias electorales para las primarias.

A través de su cuenta en Twitter Machado se dirigió a los venezolanos en el extranjero: “Tú, en cualquier parte del mundo donde estés, tienes derecho a decidir sobre el futuro de tu país. Los venezolanos en el exterior tienen que poder votar en las primarias”.

Una opinión que comparten los integrantes de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

Solo excusas

Para el chavismo exigir que los venezolanos en el extranjero participen en las próximas elecciones es solo una de las excusas que usará la oposición para retirarse de la ruta electoral.

Diosdado Cabello -el segundo hombre fuerte del régimen venezolano- sostiene que las primarias son “elecciones convocadas por el G4 pero el G4 ya no existe, y esa gente generó una comisión electoral (...) La realidad de la oposición es que cuando piden que no participe el CNE es una excusa para no participar, cuando piden votos en el exterior es una excusa para no participar, es la verdad que les explota en la cara, a ellos no les sirven unas primarias, lo único que les sirve es un Golpe de Estado”.

Eugenio G. Martínez/Especial/@Puzkas