MIAMI.- Los desplazamientos durante Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo concentran uno de los mayores volúmenes de pasajeros en los aeropuertos de EEUU y en rutas hacia destinos como Nueva York, Orlando, Chicago y Madrid , donde las filas prolongadas, el clima invernal y la alta demanda turística suelen alterar itinerarios si no se planifica con antelación, de acuerdo con recomendaciones publicadas por Mochileando.

Entre las fallas más habituales al viajar en estas fechas figura llegar al aeropuerto con poco margen de tiempo ante la congestión en mostradores y controles de seguridad, por lo que suele sugerirse acudir al menos dos horas antes en vuelos domésticos y tres horas antes en trayectos internacionales, además de contemplar el tráfico previo y las indicaciones de cada aerolínea.

A ello se suma reservar escalas cortas de 40 o 50 minutos, un margen insuficiente ante demoras, cambios de terminal o tormentas invernales en terminales como Chicago O'Hare, Nueva York-JFK y Newark, y no revisar las condiciones de equipaje en tarifas básicas ni las restricciones sobre líquidos y baterías externas de litio, que deben llevarse en la cabina.

La planificación invernal también exige consultar el pronóstico meteorológico para anticipar nevadas, hielo o vientos fuertes en el norte de EEUU y en zonas de Europa, llegando con un día de margen ante bodas, cruceros o compromisos claves, verificar que los mayores de 18 años cuenten con identificaciones compatibles con REAL ID o documentos aceptados por la TSA para vuelos internos en EEUU y comprobar la vigencia del pasaporte y los requisitos migratorios en viajes internacionales.

Asimismo, conviene evitar las reservas de último momento en hospedajes, parques temáticos, museos o espectáculos, calcular gastos adicionales como transporte, estacionamiento, peajes, comidas y cargos por maletas, aprovechando el transporte público en ciudades como Nueva York, Chicago o Madrid y conocer los derechos ante cancelaciones o cambios significativos de vuelo en EEUU, donde aplica el reembolso cuando el pasajero rechaza el transporte alternativo ofrecido por la aerolínea.