CARACAS.- El Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) estaba abarrotada de jóvenes estudiantes y de integrantes de la comunidad universitaria. El encuentro denominado “Voces de paz bajos las nubes”, en referencia a las piezas escultóricas que cuelgan del techo del recinto y que fueron creadas por el escultor estadounidense Alexander Calder en 1953, cuya figura principal era la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Antes del inicio de las palabras de la Premio Nobel de La Paz, los 10 estudiantes con mayor promedio le realizaron la misma cantidad de preguntas, las cuales serán respondidas el próximo 30 de noviembre, cuando Machado presente su plan de gobierno.

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Entre las interrogantes estuvieron cuál será su plan para estabilizar la economía del país, cómo trabajará de la mano de las universidades y mecanismos para que haya reparación, justicia y verdad en el país.

El encuentro se produjo justo un mes después de su regreso al país. “Desde ese día respiro distinto”, dijo.

La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, prometió que todos los jóvenes “están reclutados para trabajar conmigo en la reconstrucción del país”.

En su intervención recordó que la UCV es la representación de todas las zonas de la nación y agradeció a los jóvenes por defender la libertad. “Hoy tenemos la oportunidad y responsabilidad de fundar el orden y levantar instituciones transparentes”, destacó.

Reconoció a los docentes que, según dijo, resistieron la ideologización y defendieron la independencia académica. Planteó que el país vive “la aurora de una nueva era” y llamó a levantar instituciones “inclusivas, transparentes, democráticas, eficientes”. También pidió recuperar la confianza entre los venezolanos y “prometernos que nunca más nos van a volver a enfrentar entre hermanos”.

Recuperar la república liberal democrática

Machado planteó recuperar la república liberal democrática, con instituciones sometidas a límites constitucionales, independencia de los poderes y tribunales que garanticen los derechos de todos.

Advirtió que “allí donde no gobierna la ley, gobierna la voluntad despótica de unos cuantos”. Vinculó la defensa de la soberanía con la protección del territorio frente al crimen organizado internacional y el narcoterrorismo, y anunció que habrá una Fuerza Armada “profesional, responsable, desideologizada”.

En el plano económico y de libertades, afirmó que cada ciudadano será libre “para informar y hablar, para comprar y vender, para trabajar y para emprender”. Aseguró que prosperar no dependerá “de ninguna palanca ni de pertenecer a un grupo de poder”, sino del esfuerzo y el mérito.

Refundación histórica

El proceso político que vive Venezuela, lo calificó de “una refundación histórica” que no puede quedar en manos de “pequeños grupos de poder”.

Convocó a estudiantes, trabajadores, empresarios, profesionales y venezolanos dentro y fuera del país a participar en proyectos de deliberación nacional. Recordó las primarias del 22 de octubre de 2023 y las presidenciales del 28 de julio de 2024, reivindicó a Edmundo González Urrutia como un hombre “noble y valiente”, mencionó a Corina Yoris y dijo esperar su pronto regreso.

Sobre Estados Unidos, sostuvo que la relación “no es solo histórica, también es estratégica”, y que será prioridad de una futura república liberal democrática, con un acuerdo de largo plazo que abarque seguridad, energía, minería, comercio, migración y el desmantelamiento de grupos criminales.

Autonomía universitaria

Machado aseguró que “la autonomía universitaria será plena”. Afirmó que una universidad libre existe “para cuestionar, para proponer, para hacer preguntas incómodas y para exigir respuestas”, y que el país empezará a cumplirle a la nación “el día que un profesor venezolano pueda vivir con dignidad de lo que enseña”.

“Yo confío en ustedes. Confiemos en nuestra gente, confiemos en los venezolanos”, además llamó a asumir este proceso con madurez cívica y fortaleza, destacó que uno de sus principales objetivos debe ser el reencuentro entre los ciudadanos. Y definió los principios que, a su juicio, deben guiar esta nueva etapa: “La verdad sin rencor y la justicia sin venganza”, expresó.

“Esta será la era más gloriosa de la historia de Venezuela”, y anunció que atenderá la invitación a un encuentro el próximo 5 de diciembre en el templo de la Virgen de Coromoto, en Guanare, estado Portuguesa. La convocatoria fue extendida por sacerdotes, religiosos, jóvenes y representantes de grupos laicos.

Machado invitó los venezolanos a participar en esta jornada de oración por las familias, los presos políticos y el futuro del país “Vamos a ir cada uno con el corazón y los brazos abiertos a dar gracias a Dios”.

También comparó la fortaleza de los ciudadanos con el Araguaney, árbol nacional de Venezuela, que florece “en el momento más duro de la sequía”.

Recordó a su tío abuelo

Uno de los momentos más emotivos fue el relato sobre su tío abuelo, integrante de la generación de 1928 que enfrentó la dictadura de Juan Vicente Gómez y que murió en 1929 durante la expedición del Falke. Contó que, antes de partir, él escribió una carta de despedida a su madre, que su familia conservó durante casi un siglo. De esas palabras dijo haber aprendido “el valor de la palabra y del honor”.

Machado, visiblemente emocionada, cerró evocando las cartas que “ya están empezando a cruzar el mar” con el mensaje “Mamá, regreso a casa”, entre gritos de “¡Libertad!” del público.

FUENTE: Con información de La Patilla/Tal Cual