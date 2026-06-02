martes 2  de  junio 2026
DELITOS

Chile detiene a 19 miembros de una célula del Tren de Aragua acusada de lavar 80 millones de dólares

El fiscal de la región Metropolitana de Chile, Héctor Barros, dijo que fueron congeladas "más de 140 cuentas bancarias" utilizadas por el Tren de Aragua

Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO.- La policía de Chile detuvo el martes a 19 venezolanos vinculados con la banda criminal Tren de Aragua, acusados de lavar al menos 80 millones de dólares obtenidos de extorsiones y otros delitos, informó la fiscalía.

La operación policial culminó una investigación, iniciada en 2024, en la que se detectó el lavado de al menos "80 millones de dólares" enviados al extranjero, dijo el fiscal de la región Metropolitana, Héctor Barros.

Lee además
Un soldado chileno escolta a migrantes a las instalaciones policiales en Colchane, Chile, en la frontera con Bolivia. La frontera chilena está cerrada después de que el sábado entrara en vigor una nueva ley de migración. Esa ley ordena a policías y militares redireccionar a la frontera a cualquier extranjero que evada el control migratorio.
POLÍTICA

Chile plantea reactivar relación consular con Venezuela para ejecutar deportaciones
En el operativo la Policía Peruana captuó a once venezolanos y cuatro peruanos (@policiaperu)
PANDILLAS

Policía peruana desmantela banda criminal vinculada al Tren de Aragua

"Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", declaró el fiscal a la prensa.

La policía y la fiscalía arrestaron a la veintena de venezolanos tras allanar residencias en la capital y en el sur del país. De acuerdo con el fiscal, también se congelaron "más de 140 cuentas bancarias" que utilizaba el Tren de Aragua para el blanqueamiento del dinero.

Los detenidos serán acusados de los delitos de extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

En este caso también se investiga el uso de criptomonedas, extorsión y dinero enviado a una cárcel en Bogotá, así como la trata de personas y contrabando de vehículos a Venezuela.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, prometió el lunes aumentar la fuerza policial en los barrios y las penas contra el crimen organizado.

"Tenemos que atacar ese crimen organizado y ampliar drásticamente las penas que están asociadas a la delincuencia", dijo Kast en su primera rendición de cuentas al Congreso, en Valparaíso.

Condena para el Tren de Aragua

En marzo de 2025, la justicia condenó a 34 cabecillas de la banda venezolana que opera en Chile, con penas de hasta casi 560 años de cárcel. En julio, otros 12 detenidos recibieron penas que suman 300 años de prisión.

Estados Unidos declaró organización terrorista al Tren de Aragua, que ha sembrado el terror en países como Colombia, Perú y Chile.

FUENTE: Con información de AFP, Crónicas de Chile

Temas
Te puede interesar

Presidente de Chile promete aumentar penas contra el crimen organizado

Chile: después de la refundación

Canciller de Chile convoca a sus homólogos a discutir medidas para frenar el crimen organizado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Daniel Pérez, designado presidente de la Cámara en Florida.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Responsable militar iraní estima inevitable la reanudación de la guerra con EEUU
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

Chile: después de la refundación
OPINIÓN

Chile: después de la refundación

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami

Te puede interesar

Vista aérea de casas unifamiliares en Miami, Florida.
Alivio fiscal

¿Tiene propiedad en Florida? Votantes decidirán en noviembre sobre histórica rebaja de impuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia récords históricos

Imagen referencial. 
ECONOMÍA

Empresas extranjeras abandonan Cuba y se agrava la crisis del régimen comunista

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Solicitud de Presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el 02 de junio de 2026. 
Política

Rubio afirma que EEUU trabaja en "crear condiciones" para unas elecciones libres en Venezuela

Campesino en labores de cortes de la caña de azúcar.
AMÉRICA LATINA

Cuba: sin azúcar no hay país