Chile detiene a 19 miembros de una célula del Tren de Aragua acusada de lavar 80 millones de dólares

Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

SANTIAGO.- La policía de Chile detuvo el martes a 19 venezolanos vinculados con la banda criminal Tren de Aragua, acusados de lavar al menos 80 millones de dólares obtenidos de extorsiones y otros delitos, informó la fiscalía.

La operación policial culminó una investigación, iniciada en 2024, en la que se detectó el lavado de al menos "80 millones de dólares" enviados al extranjero, dijo el fiscal de la región Metropolitana, Héctor Barros.

"Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", declaró el fiscal a la prensa.

La policía y la fiscalía arrestaron a la veintena de venezolanos tras allanar residencias en la capital y en el sur del país. De acuerdo con el fiscal, también se congelaron "más de 140 cuentas bancarias" que utilizaba el Tren de Aragua para el blanqueamiento del dinero.

Los detenidos serán acusados de los delitos de extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

En este caso también se investiga el uso de criptomonedas, extorsión y dinero enviado a una cárcel en Bogotá, así como la trata de personas y contrabando de vehículos a Venezuela.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, prometió el lunes aumentar la fuerza policial en los barrios y las penas contra el crimen organizado.

"Tenemos que atacar ese crimen organizado y ampliar drásticamente las penas que están asociadas a la delincuencia", dijo Kast en su primera rendición de cuentas al Congreso, en Valparaíso.

Condena para el Tren de Aragua

En marzo de 2025, la justicia condenó a 34 cabecillas de la banda venezolana que opera en Chile, con penas de hasta casi 560 años de cárcel. En julio, otros 12 detenidos recibieron penas que suman 300 años de prisión.

Estados Unidos declaró organización terrorista al Tren de Aragua, que ha sembrado el terror en países como Colombia, Perú y Chile.

FUENTE: Con información de AFP, Crónicas de Chile