lunes 20  de  abril 2026
POLÍTICA

Chile plantea reactivar relación consular con Venezuela para ejecutar deportaciones

El gobierno chileno busca retomar contactos consulares con el régimen venezolano para avanzar en su política migratoria

Un soldado chileno escolta a migrantes a las instalaciones policiales en Colchane, Chile, en la frontera con Bolivia. La frontera chilena está cerrada después de que el sábado entrara en vigor una nueva ley de migración. Esa ley ordena a policías y militares redireccionar a la frontera a cualquier extranjero que evada el control migratorio.

Un soldado chileno escolta a migrantes a las instalaciones policiales en Colchane, Chile, en la frontera con Bolivia. La frontera chilena está cerrada después de que el sábado entrara en vigor una nueva ley de migración. Esa ley ordena a policías y militares "redireccionar" a la frontera a cualquier extranjero que evada el control migratorio.

IGNACIO MUÑOZ / AFP
El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), informó que un vuelo chárter despegó el viernes 19 de abril, con extranjeros deportados .

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), informó que un vuelo chárter despegó el viernes 19 de abril, con extranjeros deportados .

Cortesía X @MigracionesCL
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE.- El gobierno chileno avanza en gestiones diplomáticas para reabrir un canal consular con Venezuela que permita ejecutar la expulsión de migrantes en situación irregular, un proceso actualmente bloqueado por la falta de relaciones entre ambos países.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, confirmó que la Cancillería inició contactos con Caracas con el objetivo de restablecer al menos una relación funcional a nivel consular. Según explicó, este mecanismo es clave para gestionar documentación, coordinar vuelos y materializar las órdenes de expulsión pendientes.

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Ruptura diplomática

La suspensión de relaciones entre Chile y Venezuela, tras los cuestionamientos a las elecciones de 2024 en ese país, dejó sin funcionamiento los servicios consulares y eliminó la posibilidad de vuelos directos entre Santiago y Caracas.

Esta situación se convirtió en un obstáculo central para la política migratoria chilena, ya que impide la repatriación de ciudadanos venezolanos, quienes representan una proporción significativa de los extranjeros con órdenes de expulsión.

De acuerdo con reportes de medios chilenos como BioBio, el número de expulsiones pendientes supera las 75.000, y cerca de la mitad corresponde a personas de nacionalidad venezolana, lo que agrava el problema operativo para las autoridades.

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Expulsiones parciales

La semana pasada, Chile ejecutó la expulsión de 40 migrantes irregulares hacia países como Bolivia, Colombia y Ecuador. Sin embargo, el procedimiento dejó en evidencia la imposibilidad de incluir a ciudadanos venezolanos en estos operativos.

El Ejecutivo sostiene que, en el actual contexto, el país registra más salidas que ingresos de migrantes, lo que interpreta como una señal favorable en el control de fronteras.

Sin embargo, la presión interna persiste debido a la alta cifra de extranjeros en situación irregular, que supera las 330.000 personas, según estimaciones oficiales.

Estrategia de control

El gobierno del presidente José Antonio Kast impulsa una agenda enfocada en reforzar la seguridad fronteriza y contener el ingreso irregular. Entre las medidas destaca el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, que incluye infraestructura en el norte del país y mayor vigilancia en pasos no habilitados.

Asimismo, el Ejecutivo promueve iniciativas legislativas para endurecer la normativa migratoria, entre ellas tipificar el ingreso irregular como delito y establecer mecanismos que incentiven la salida voluntaria de extranjeros sin documentación.

Coordinación internacional

Autoridades chilenas han reconocido que, sin acuerdos mínimos con países de origen, especialmente con Venezuela, la ejecución de expulsiones seguirá enfrentando limitaciones.

En ese contexto, el restablecimiento de un canal consular se presenta como una herramienta clave para avanzar en la gestión migratoria, en medio de un escenario regional marcado por la crisis venezolana y el aumento sostenido de los flujos migratorios hacia el sur del continente.

Las gestiones del gobierno chileno reflejan los desafíos de implementar políticas migratorias más estrictas sin mecanismos de cooperación internacional, particularmente con el régimen venezolano, cuya crisis sigue impactando la región.

chileno avanza en gestiones diplomáticas para reabrir un canal consular con Venezuela

FUENTE: Con información de El Nacional y Redes Sociales

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