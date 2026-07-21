Congreso chileno da luz verde a la reforma tributaria promovida por el presidente Kast

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026

SANTIAGO DE CHILE — El Congreso de Chile aprobó este martes la mayor parte de la reforma económica promovida por el presidente José Antonio Kast, una de las principales iniciativas de su programa de gobierno para incentivar la inversión, fortalecer el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país.

Tras la votación en el Parlamento, solo queda pendiente la aprobación de una disposición antes de que el proyecto pueda ser promulgado como ley.

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La iniciativa contempla una rebaja gradual del impuesto a la renta corporativa, que pasará del 27% al 23%, acercando la carga tributaria chilena al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó la votación como un paso decisivo para concretar una de las principales reformas económicas de la actual administración.

"Tenemos la reforma aprobada en lo que es lo esencial", declaró tras la sesión legislativa.

Inversión y el crecimiento

La administración de Kast ha defendido la reforma como una herramienta para atraer nuevas inversiones, generar empleo y reactivar la economía chilena.

El politólogo Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo, señaló que la iniciativa representa un cambio respecto a la política tributaria aplicada durante la última década.

"Desde 2014 la discusión económica y tributaria en Chile estuvo enfocada en aumentar los impuestos y ampliar el rol del Estado. Esta reforma cambia esa orientación", afirmó.

¿Qué sigue?

El Congreso aún debe votar el artículo pendiente para completar la tramitación del proyecto. Una vez aprobado, el presidente José Antonio Kast podrá promulgar la ley, que constituye uno de los ejes centrales de su agenda económica.

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FUENTE: Con información de AFP