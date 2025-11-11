martes 11  de  noviembre 2025
DIVISIONES

Chile se prepara para elecciones del domingo, tras un encendido debate presidencial

Ocho candidatos participaron en el foro lleno de tensiones internas en el bloque de la izquierda y de oposición, con miras a comicios con multas al que no vote

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE.- En medio de tensiones políticas en la izquierda dominante, Chile se prepara para realizar el próximo domingo 16 de noviembre las elecciones presidenciales en las que ocho candidatos aspiran a sustituir a Gabriel Boric en La Moneda para el período 2026-2030, luego de llevarse a cabo ayer el último debate presidencial.

Los ocho postulados, dos comunistas, uno conservador, y tres independientes, participaron en el foro televisado en el que evidenciaron discrepancias internas principalmente en el bloque de izquierda al que pertenece el presidente Boric y quien fue el centro de las críticas a su gestión, según reportes.

Lee además
El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre
Tensión diplomática

Boric acusa a Maduro de "violar soberanía chilena" con crimen de exmilitar venezolano
El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre
CHILE

Boric anuncia "auditoría internacional e independiente" sobre derrumbe en mina que dejó seis fallecidos

Jeannette Jara, del Partido Comunista con la centroizquierda, exministra del Trabajo, se desmarcó abiertamente de las políticas de La Moneda. Mientras, José Antonio Kastel, del Partido Republicano; Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos y exministra de Sebastián Piñera que representa a la centroderecha tradicional, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, se enfrentaron cada uno con visiones distintas a las tendencias de la izquierda que representa Boric y Jara.

Por su parte, el independiente Marco Enríquez-Ominami afirmó en su minuto final que “nunca habían obligado a tantos chilenos a votar” como en estas elecciones que calificó de “la más manipulada” que recuerda.

En el debate quedaron como interrogantes la relación con EEUU y con el régimen de Venezuela.

Elecciones y tensiones entre candidatos

Si el domingo ninguno de ellos obtiene la mayoría de votos irían a una segunda vuelta prevista el 14 de diciembre.

Estudios electorales señalan que la contienda se volverá aún más aguda si se considera que el candidato opositor que llegue al balotaje a mediados de diciembre frente a Jara tendría “altas probabilidades de ganar”, debido a que las distintas facciones de derecha superan el 50% de apoyo, en tanto que la candidata de izquierda no lograría pasar del 30%, se informó.

Sin embargo, el desempeño de todos los candidatos sería clave en el resultado final de los comicios.

El domingo también se elegirán los representantes de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado en solo siete regiones del país, que son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

Multas contra la no participación

Está previsto que más de 15,7 millones de ciudadanos habilitados estén listos para acudir a los centros de votación, según el Servicio Electoral de Chile.

Los electores que no asistan a votar se enfrentarán a una multa que oscila entre $33,000 y $99,000 pesos chilenos, según la Secretaría de la Presidencia, se informó.

La sanción aplicaría para aquellos inscritos, pero no para los extranjeros habilitados para votar y hay algunas excepciones como personas enfermas o imposibilitadas de trasladarse a los centros, según reportes de medios locales.

FUENTE: Con información La Tercera, CNN, chilevisión. como; elmostrador.cl

Temas
Te puede interesar

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

18 películas compiten en festival internacional de cine cerámico en España

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.
TENIS

Carlos Alcaraz recupera el primer puesto del ránking, a la espera de la conclusión del Masters

El abogado y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.
JUSTICIA

Trump indulta a personas que intentaron demostrar fraude electoral en 2020

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
IMPACTO ECONÓMICO

DeSantis busca asumir el control de la pesca del pargo rojo en costa atlántica de Florida y extender la temporada

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas.  video
ENTREVISTA

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas cumple un año siendo víctima de abusos y violaciones de derechos humanos.
REPRESIÓN

Exigen fe de vida de periodista venezolano tras 100 días aislado en el Sebin

Aviones de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos.
Acuerdo

Siria se une a la coalición internacional contra el Estado Islámico que dirige EEUU

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación