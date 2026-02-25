Portugal de Cristiano Ronaldo hace oficial un partido amistoso contra Chile antes del Mundial

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

SANTIAGO.- La selección chilena de fútbol enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo el 6 de junio, días antes del debut del combinado europeo en el Mundial de Norteamérica 2026 , informaron ambas federaciones este miércoles.

Será el penúltimo partido de la escuadra europea dirigida por el español Roberto Martínez antes de viajar a Estados Unidos , donde el astro de 41 años puede convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo .

FÚTBOL Presidente de la FIFA asegura que todo el Mundial se jugará con "entradas agotadas"

"La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio", informó la ANFP en un comunicado. No precisó dónde se jugará el encuentro.

La selección chilena, que no clasificó a la mayor cita del fútbol tras quedar en la cola de las clasificatorias sudamericanas, no se enfrentaba a la Seleção desde la Copa Confederaciones de 2017, cuando eliminó a los europeos en penales en la semifinal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Tras enfrentar a La Roja, el conjunto de Martínez realizará un segundo y último juego de preparación el 10 de junio en la ciudad portuguesa de Leiria frente a un rival por definir, informó la federación de Portugal en una nota.

En su muy probable última búsqueda del título mundial, CR7 compartirá el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y un equipo por definir. Se estrenará ante esa selección llegada de la repesca el 17 de junio en Houston, Texas.

Choque contra México

Portugal también tiene previsto jugar un amistoso frente a México el 28 de marzo, en la reinauguración del emblemático Estadio Azteca, en la capital mexicana, palco de la inauguración de la Copa del Mundo.

Pero el martes la Federación Portuguesa de Fútbol puso en duda la asistencia de su selección a ese duelo debido a "la delicada situación que se vive actualmente en México".

Sede junto a Estados Unidos y Canadá, México enfrentó el domingo una ola de violencia en buena parte de su territorio desatada por el crimen organizado, en respuesta al abatimiento del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias el "Mencho", en un operativo del ejército.

Tras la postura de su par portuguesa y un parte de tranquilidad brindado por las autoridades y la FIFA, la federación mexicana afirmó que ambas escuadras mantienen el "deseo mutuo" de jugar el partido.

FUENTE: AFP