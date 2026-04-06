Régimen de Cuba aumenta la represión y violaciones a la libertad religiosa, afirman las Damas de Blanco

La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, denunció un incremento de la represión en Cuba durante el mes de marzo, marcado por hostigamiento sistemático, vigilancia y violaciones a la libertad religiosa contra integrantes del grupo opositor y otros activistas de derechos humanos.

“Continúa el Departamento de Seguridad del Estado violando nuestra libertad religiosa, con hostigamiento, asedio, amenazas de llevarnos a prisión y seguimiento en las calles”, declaró Soler a Martí Noticias.

De acuerdo con el informe mensual del movimiento, las fuerzas represivas integradas por la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos desplegaron operativos a nivel nacional para impedir que las activistas asistieran a misa y realizaran acciones cívicas.

A pesar de estas restricciones, Soler aseguró que 53 Damas de Blanco lograron asistir a iglesias en distintas provincias del país. “Como estrategia, pudimos llegar 53 Damas de Blanco a orar por nuestros seres queridos, por la libertad de todos los presos políticos y por el sufrido pueblo cubano”, afirmó.

Embed

La líder opositora subrayó que muchas de estas acciones se realizaron entre semana para evadir el cerco represivo. “Vamos de lunes a sábado, hacemos la tentativa… así es que hemos podido llegar a esa cifra”, explicó.

El informe documenta además un amplio repertorio de métodos represivos utilizados por las autoridades, entre ellos amenazas de encarcelamiento, acoso a familiares, campañas de descrédito, vigilancia constante, cortes de internet y detenciones arbitrarias.

En el contexto de la Semana Santa, Soler destacó que incluso durante el Domingo de Ramos persistieron las restricciones. “Dos Damas de Blanco en La Habana pudieron llegar a diferentes iglesias a orar por la libertad de los presos políticos, porque cese la represión y por nuestro pueblo sufrido”, señaló, al mencionar los casos de Marieta Martínez Aguilera y Zenaida Hidalgo Cedeño.

El informe también denuncia la continuidad de operativos represivos permanentes en la sede del movimiento en Lawton, La Habana, donde activistas son vigiladas, interceptadas y detenidas al intentar entrar o salir del lugar.

Pese a este escenario, Soler reiteró la determinación del grupo de continuar sus acciones cívicas y religiosas. “Sepan bien que vamos a continuar las Damas de Blanco exigiendo la libertad de todos los presos políticos… La casa de Cristo siempre está abierta para oír nuestras súplicas”, concluyó.

Las Damas de Blanco, integradas principalmente por familiares de presos políticos, mantienen desde hace años una campaña pacífica en Cuba para exigir la liberación de los detenidos por motivos políticos y el respeto a los derechos fundamentales en la isla. En 2005, el Parlamento Europeo les otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento, un reconocimiento que varias de sus integrantes recibieron en persona en 2013.