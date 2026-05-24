domingo 24  de  mayo 2026
BRASIL

El precandidato presidencial Flávio Bolsonaro asegura que usa chaleco antibalas por temor a ataques

"Sé de lo que son capaces. Ya intentaron hacerlo con mi padre. No lo consiguieron. No puedo tentar al destino", exclamó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

AFP
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro publicó este domingo un video en el que se lo ve colocándose un chaleco antibalas debajo de la vestimenta antes de salir a un evento masivo.

"Mucha gente me pregunta por qué estoy usando chaleco, ¿no?", comenzó diciendo el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y argumentó que, así como hay trabajadores que usan "cascos" o "uniformes", a él le toca vestir protección balística.

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"No me gusta salir con esto a la calle, pero tengo que salir. Mucho odio, mucho ataque, mucha deshumanización. Sé que esa gente no tiene límites para destruir a quien se interponga en su camino", expresó.

En ese sentido, el precandidato presidencial citó el episodio que vivió su padre en 2018, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, cuando fue apuñalado en medio de un mitin masivo.

"Sé de lo que son capaces. Ya intentaron hacerlo con mi padre. No lo consiguieron. No puedo tentar al destino", exclamó mientras subía el cierre del chaleco.

Principal adversario de Lula

Sin embargo, cerró su mensaje con un tono desafiante hacia sus detractores: "¿Piensan que me van a intimidar? No lo harán. Estoy preparado y, miren... aquí hay sangre Bolsonaro", dijo, golpeándose el antebrazo.

A menos de cinco meses de que se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el senador derechista es el principal adversario del actual presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las últimas encuestas los situaban técnicamente empatados; sin embargo, los últimos datos del instituto de opinión Datafolha, divulgados este viernes, mostraron que Lula recuperó un poco de oxígeno, con el 47 % de las preferencias frente al 43 % de Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.

Estos datos suponen un freno a la tendencia de crecimiento que mostraba la candidatura de Bolsonaro desde que fue designado sucesor de su padre en diciembre. Sin embargo, hace falta varios meses para las elecciones.

Escándalo

Cuando las encuestas se mostraban favorables, estalló el escándalo: Flávio Bolsonaro habría mantenido tratos con un banquero preso por supuesto fraude, lo que amenaza con complicar su disputa presidencial con Lula.

El senador, de 45 años, fue elegido heredero político por su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo y excluido de la carrera electoral.

Rápidamente, el hijo se consolidó como el principal rival del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, quien busca la reelección.

Los sondeos los ubicaron igualados en una eventual segunda vuelta e incluso con alguna ventaja para Flávio Bolsonaro.

Pero eso fue antes de que se revelaran la semana pasada textos y un audio del senador a Daniel Vorcaro, un banquero señalado por un fraude millonario, con estrechas relaciones con órganos de poder.

En el mensaje divulgado por el medio Intercept Brasil, el aspirante presidencial pide dinero al financiero para "Dark Horse", una película biográfica de Jair Bolsonaro, producida en Estados Unidos y protagonizada por el actor Jim Caviezel.

Para este filme que honra la trayectoria del expresidente, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, Vorcaro habría prometido 24 millones de dólares, de los que habría finalmente abonado un poco menos de la mitad.

Flávio Bolsonaro, que hasta entonces había asegurado no tener ninguna relación con Vorcaro, tuvo que reconocer haberle pedido dinero para sacar adelante el filme, aunque negó haber hecho nada ilegal.

Hubo "cero dinero público" involucrado, dijo senador.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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