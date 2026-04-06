lunes 6  de  abril 2026
CRISIS ELÉCTRICA

Cuba vive el Domingo de Resurrección en penumbras

Estos largos apagones han sido una de las principales causas de los cacerolazos y protestas de los últimos meses en la isla

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Cerca del 60 % de toda Cuba sufrió un apagón simultáneo la tarde-noche de este Domingo de Pascua, en el horario de mayor demanda, según el pronóstico de cortes de electricidad anunciado para este 5 de abril por la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Un 57.4 % de la isla estará a oscuras en el horario pico de este 5 de abril, de acuerdo con la afectación anunciada por la UNE de 1752 MW, basada en el déficit estimado de 1722 MW ante una capacidad de generación de 1278 MW y una demanda de 3000 MW, reseña el portal web Martí Noticias.

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La nueva jornada de largos apagones llega en momentos en que la frágil y envejecida red eléctrica en Cuba tiene paralizada siete de las 16 unidades de generación por roturas o mantenimiento.

Los cubanos sufren desde hace tiempo cortes de electricidad que muchas veces superan las 20 horas causados por el implacable deterioro de la red eléctrica nacional que sólo en marzo pasado colapsó totalmente en dos ocasiones.

Estos largos apagones han sido una de las principales causas de los cacerolazos y protestas de los últimos meses en Cuba. En marzo pasado, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), reportó 1,245 protestas, denuncias y acciones cívicas en toda la isla, un aumento del 4.8% en relación con el mes anterior.

El apagón en casi del 60 % del territorio cubano este Domingo de Pascua ocurrió, además, cuando la estatal CUPET anunció la conclusión, en el puerto de Matanzas, de la descarga del petrolero ruso Anatoly Kolodkin con 100,000 toneladas métricas de crudo.

La entrada de este buque ruso a Cuba, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, ocurrió tras la autorización de la Administración Trump en medio de su cerco petrolero a la isla. El ministro de Energía ruso, Serguei Tsiviliov, anunció el pasado 2 de abril que Moscú prepara un segundo barco con petróleo para Cuba.

“Permitimos que este barco llegara a Cuba para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, aseguró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseveró que esto no representaba ningún cambio de la política de sanciones al régimen.

La estatal CUPET dijo en la red social X que “en los próximos días comenzará el proceso de refinación de las 100,000 toneladas de crudo recibidas, como parte de la ayuda solidaria proveniente de Rusia”.

Para el experto en energía Jorge Piñón, ese suministro solo ofrece un alivio temporal. “Este tanquero… le duraría a Cuba más o menos cinco o seis días”, afirmó. No obstante, considera que la crisis eléctrica en la isla tiene su origen principal en el deterioro de sus termoeléctricas, más que en la escasez de combustible.

FUENTE: Con información de Matí Noticias

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