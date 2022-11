Cientos de migrantes venezolanos se entregan a la Patrulla Fronteriza

Yalimar, una joven migrante de 25 años, dijo que decidió cruzar la linea de frontera para entregarse a la Patrulla Fronteriza porque está cansada de esperar una respuesta de las autoridades migratorias de EEUU, informó El Nacional.

"A muchos (migrantes) que han cruzado nos han dicho que los han mandado para Philadelphia, Washington y otras partes, y se entregaron el día que pasó lo de la orden del juez de lo del Título 42; entonces, ¿para qué esperar más? Si me regresan, pues estamos acá otra vez y ya”, expresó.

La joven agregó que salió de Venezuela debido a la situación económica y que su objetivo es llegar a la ciudad de Dallas, en Texas.

“(Que) sea lo que Dios quiera, solo el de arriba sabe qué es lo que va a pasar. Yo voy para Dallas, allá tengo un cuñado que me va a pagar todo, y es que muchos de los que estamos aquí estamos hartos (…), aquí ya no se puede seguir más. Nosotros nos lanzamos ya porque se lanzó ese artículo y parece que hay paso. Desde que se lanzó todo el mundo se cruzó; hoy en la mañana se fueron muchos y no se sabe si los regresan, entonces allá están del otro lado y eso queremos nosotros también", sostuvo.

Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, señaló que luego que los migrantes se fueron realizaron un operativo de limpieza de la zona en la que habían 113 carpas, ropa, zapatos, entre otras pertenencias que los migrantes dejaron en el lugar.

En el operativo participaron empleados de Servicios Públicos Municipales, del Consejo Estatal de Población y del Instituto Nacional de Migración.

Las autoridades mexicanas le han insistido a este grupo de venezolanos que accedan a la ayuda humanitaria que en los albergues, donde se cuenta con condiciones para una migración digna.