La ONU alerta sobre la creciente concentración de poder y represión en Nicaragua

NACIONES UNIDAS.- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó este miércoles sobre la creciente concentración de poder en manos del régimen y del partido gobernante en Nicaragua, donde Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, mantienen el control del país desde 2007.

“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, afirmó Türk al presentar un informe que documenta, según Naciones Unidas, el “desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho” en Nicaragua.

El documento describe una “toma de control casi total” y advierte sobre “abusos sistemáticos de poder que han debilitado los contrapesos institucionales”. La ONU también señala que el régimen ha restringido el espacio para la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Reforma constitucional refuerza el control del régimen

El informe recuerda que, a comienzos de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que, según el documento, restringe la participación de opositores en los procesos electorales y refuerza la concentración de poder en torno al régimen de Ortega y Murillo.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido gobernante, mantiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, los 153 municipios del país y los dos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe, señala el reporte.

Un análisis de 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026 mostró que no hubo votos en contra ni abstenciones. Esto también ocurrió entre los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición del Estado.

Según el informe, este comportamiento refleja un contexto de concentración del poder político y una ausencia efectiva de pluralismo democrático.

Detenciones y desapariciones como herramientas de represión

La ONU también identifica las detenciones arbitrarias como una de las principales herramientas utilizadas por el régimen para ejercer presión sobre opositores y críticos.

El reporte documenta al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia que atribuye a las autoridades nicaragüenses. Las cifras no son exhaustivas y podrían ser superiores debido, entre otros factores, a la falta de acceso de los organismos internacionales al país, la negativa de las autoridades a cooperar y el temor a represalias entre víctimas y testigos.

El informe también advierte sobre una situación de “impunidad generalizada” frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Más de 5.500 organizaciones disueltas

Durante el último año, cuatro organizaciones de la sociedad civil fueron obligadas a cerrar, con lo que el número de entidades disueltas arbitrariamente durante los últimos ocho años asciende a 5.539, de acuerdo con el reporte.

Las autoridades también ordenaron el cierre de otro medio de comunicación, elevando a al menos 56 el número de medios clausurados durante ese período.

“Casi no queda nada por cerrar”, afirmó Türk al referirse al progresivo cierre del espacio cívico en Nicaragua.

“La situación es absolutamente indefendible”, añadió el Alto Comisionado de la ONU.

FUENTE: Con información de AFP