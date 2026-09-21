Nueva caravana de migrantes sale de Honduras, EEUU advierte que "las fronteras están cerradas"

Migrantes parten de Honduras en caravana con el propósito de llegar a Estados Unidos.

TEGUCIGALPA — Una nueva caravana de aproximadamente 400 hondureños partió desde San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, con destino a Estados Unidos, reportan medios de ese país centroamericano.

El grupo incluye niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores y familias enteras cargando maletas; muchos de ellos alegan que abandonan su país motivados por la falta de empleo, el alto costo de vida y la ausencia de oportunidades.

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La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la capital de Honduras, advirtió que las fronteras están cerradas para quienes ingresan de forma irregular y que no deben arriesgar su vida ni la de sus familias, además de no creer en las “mentiras” de traficantes.

Pese a las advertencias de EEUU, este lunes, los migrantes hondureños intentaban cruzar a Guatemala por el punto fronterizo de Corinto con la idea de llegar a Estados Unidos, país que —a través de su Embajada en Tegucigalpa— volvió a advertir a todos los que intenten entrar de manera irregular en territorio estadounidense que "no se arriesguen".

"Las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes violan la ley. No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, será deportado", advirtió el mensaje.

Las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes violan la ley. No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, será… pic.twitter.com/PYF84P29Pq — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) September 21, 2026

Pero, lo van a "intentar"

"Nos vamos del país por la necesidad que tenemos, aquí en Honduras no hay trabajo", dijo a periodistas una migrante, que además señaló que la acompañan dos hijos.

Otro migrante reconoció que no será sencillo: "Ya sabemos que Estados Unidos no quiere recibir migrantes de cualquier país, pero lo vamos a intentar".

Los migrantes que salieron desde San Pedro Sula, en el norte del país, en pequeños grupos hacia la frontera con Corinto, oeste.

Al parecer no tendrán problemas para ingresar en Guatemala, ya que no necesitan visado como parte de un acuerdo migratorio regional conocido como CA-4.

"El problema lo tendrán cuando intenten ingresar a México, que sí exige visa", indicó una fuente policial hondureña en la aduana de Corinto.

Más de 30.000 deportados

La caravana de migrantes intentará llegar a Estados Unidos, a pesar de que Washington acaba de ratificar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que durante más de veinticinco años favoreció a más de 50.000 hondureños que viven en ese país de manera irregular.

Además, EEUU continúa deportando todas las semanas a centenares de migrantes hondureños vía aérea, mientras que otros retornan desde México por tierra.

En lo que va de 2026, Estados Unidos y México han deportado a más de 30.000 migrantes hondureños.

Según fuentes oficiales, alrededor de dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, México, España e Italia, entre otros países.

Los migrantes, principalmente la mayoría que vive en Estados Unidos, envían remesas familiares que este año superarán los 11.000 millones de dólares, según proyecciones oficiales.

FUENTE: Con información de La Prensa de Honduras y EFE