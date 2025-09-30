martes 30  de  septiembre 2025
MÉXICO

Claudia Sheinbaum celebra acuerdo con EEUU, pero reconoce solo la urgencia sobre tráfico de armas

La presidenta de México desestimó el tema de las drogas acordado con el secretario de Estado Marco Rubio. “Dije que lo primero a discutir son las armas”, afirmó

La presidenta de México Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum.

YURI CORTEZ /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante su habitual conferencia de prensa, la presidenta de México Claudia Sheinbaum calificó de “muy importante” el acuerdo pactado con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, pero enfocó su reconocimiento solo al tema del tráfico ilegal de armas que provendría desde territorio estadounidense por la frontera común.

El tema de las drogas y los carteles mexicanos quedaron fuera de la declaración.

Lee además
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa        
NARCOTRÁFICO

México y Canadá pactan cooperación para combatir el tráfico de cocaína y fentanilo
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

“Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México”, señaló la presidenta según reporte de medios.

El 3 de septiembre pasado, Sheinbaum y Rubio formalizaron en una reunión un protocolo “histórico” de “cooperación bilateral en materia de narcotráfico y contrabando de armas hacia México, así como el intercambio de inteligencia, según se informó.

“La cooperación con México en materia de seguridad "respeta la integridad (territorial), la soberanía de ambos países", dijo Rubio a los periodistas tras la reunión de alto nivel.

Acuerdo con EEUU, seguridad de México

Durante su encuentro con periodistas. Sheinbaum explicó que alrededor del 75% de las armas que son incautadas en México provienen del país vecino.

Destacó el uso del sistema de rastreo eTrace, administrado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que permitirá ubicar el fabricante y procedencia de cada arma, lo cual pondría fin a operativos fallidos del pasado y a la llegada de armas a organizaciones de delincuencia organizada.

“Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente (…) se podrá hacer la trazabilidad de dónde vino, quién la vendió”, insistió Sheinbaum al focalizar el tema que “toca” la responsabilidad de EEUU.

Según medios, esta plataforma de intercambio de información estaría destinada también a identificar cargamentos de drogas por vía aérea, y tráfico de combustible que es uno de los escándalos de corrupción que sacude a México en la actualidad y que involucta al Servicio de la Marina (SEMAR)

Pero la presidenta no abordó estos temas.

“Siempre dicen en Washington que lo central son las drogas o los flujos migratorios, pero ahora dijimos que lo primero que se tiene que discutir son las armas”, enfatizó Sheinbaum ante la insistencia periodística sobre el tema de la seguridad.

FUENTE: Con información Infobae, agencias, Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

La Marina mantiene el control de la seguridad de aduana, pese a escándalo SEMAR

El régimen cubano está en el peor nivel del Informe de Trata de Personas 2025

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"
Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU

Imagen referencial. 
BUENA NOTICIA

Salario mínimo en Florida alcanza los $14 por hora en penúltimo aumento hacia meta de $15

Ambulancia especializada, llamada Unidad Móvil de Tratamiento de Accidentes Cerebrovasculares. (IMAGEN REFERENCIAL)
EN LOS TRIBUNALES

Condenan hospital de Tampa a $70,8 millones por negligencia en derrame cerebral