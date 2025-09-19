viernes 19  de  septiembre 2025
NARCOTRÁFICO

México y Canadá pactan cooperación para combatir el tráfico de cocaína y fentanilo

Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se comprometieron a diseñar planes contra carteles y pandillas que cruzan la frontera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa

 

 

 

 

REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE MÉXICO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de México y Canadá lograron un acuerdo de cooperación para combatir el tráfico ilegal de drogas, como cocaína y fentanilo, operación que realizan carteles que operan en varios puntos de Norteamérica y que ponen en riesgo la seguridad de ambos países y la de EEUU.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó el acuerdo que establece una cooperación estratégica entre ambos países y que incluye intercambio de inteligencia, coordinación de operativos, fortalecimiento de la ciberseguridad y control fronterizo, según se informó

Lee además
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Crimen organizado

Sheinbaum descarta "invasión a México" tras reportes de orden de Trump contra cárteles del narcotráfico
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izq.), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 3 de septiembre de 2025, un día después de que Estados Unidos intensificara drásticamente la presión sobre los cárteles con lo que, según informó, fue un ataque selectivo cerca de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU y México acuerdan "cooperación" en su lucha contra el narcotráfico

En encuentro que persigue frenar el narcotráfico y el tráfico de armas que cruzan las fronteras se da luego de la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a México, el 3 de septiembre pasado, con la finalidad de impulsar el compromiso de Sheinmbaum de combatir los carteles de su país para la seguridad estadounidense.

El Cartel de Sinaloa que opera en el país con el de Jalisco Nueva Generación fue designado por EEUU como organización terrorista extranjera en julio pasado, en el marco de la lucha contra el narcotráfico que afecta a EEUU y cuyo principal objetivo es el Cartel de los Soles de Venezuela.

Asimismo, este jueves, el gobierno de Trump sancionó a seis integrantes de los "Mayos", una facción de Sinaloa, entre quienes se menciona a Hilda Araceli Brown, diputada federal del partido oficialista Morena que está sacudido por el escándalo SEMAR.

Sheinbaum y el acuerdo con Canadá

En declaraciones a medios, Sheinbaum intentó restar relevancia al acuerdo, al afirmar que el tema fue abordado "como un tercer punto" de la visita de Carney al Palacio Nacional, sin dar mayores detalles al respecto.

“Lo importante es que hay un acuerdo... una coordinación en seguridad con respeto a nuestras soberanías: cómo es que se produce el fentanilo, cómo entra a EEUU (...). Por eso nosotros siempre hemos hablado de que hay que atender las causas siempre", dijo y aseguró que el tema pertenece a los gabinetes de Seguridad de ambos países..

Carney, por su parte, sugirió que el narcotráfico es un problema compartido, según medios.

“Hay carteles mexicanos en Canadá y pandillas canadienses en México… y viceversa”, afirmó junto a Sheinbaum.

Carney anunció que los dos gobiernos elevarán su cooperación estratégica para frenar el flujo de drogas, armas y recursos ilícitos que azotan las fronteras comunes.

FUENTE: AFP, Infobae, Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

De Centroamérica a México: independencias latinoamericanas marcan el Mes de la Hispanidad en EEUU

Oasis inicia en México tramo por Latinoamérica

Angélica Vale revela secretos de "La fea más bella" en nuevo podcast

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura

El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo. 
OBITUARIO

Muere en accidente aéreo el compositor Brett James, ganador del Grammy

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Te puede interesar

El presidente de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESUPUESTO

Demócratas del Senado de EEUU rechazan propuesta para evitar cierre del gobierno federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Edificio sede del New York Times en Nueva York.
JUSTICIA

Juez aplaza demanda de Trump por difamación contra The New York Times

El pleno de la Comisión de Miami-Dade.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.
CONGRESO

Cámara de Representantes de EEUU aprueba plan temporal de presupuesto

Estudiantes fuera de la Universidad A&M en Texas.
CONDENA

Rector de universidad en Texas deja el cargo tras acusaciones de "adoctrinamiento transgénero"