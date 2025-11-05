Organización Miss Universo rechaza agresión a Miss México, Fátima Bosch

MIAMI.- En un video difundido en redes sociales, Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo , rechazó el comportamiento de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, contra la representante de México , Fatima Bosch; y aseveró que se tomarán acciones legales y corporativas.

Rocha Cantú también manifestó que las medidas buscan proteger la integridad de las más de 100 concursantes de la edición 74 del certamen, además de limitar el vínculo con de Itsaragrisil. En este sentido, se pospuso el evento de colocación de bandas, en el que se suscitó la confrontación.

"No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados", dijo con severidad en el audiovisual compartido en la cuenta oficial del Miss Universo.

"Siéntanse siempre orgullosas"

Asimismo, enfatizó que Nawat Itsaragrisil olvidó el significado de lo que es ser un anfitrión, y resaltó que las únicas que deben de brillar son las delegadas de los países.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe (@missuniverse)

Es por ello que la participación de Nawat Itsaragrisil quedará limitada, y el CEO de la organización recibió la instrucción de emitir un comunicado en el que se expondrán las acciones que se llevarán a cabo como consecuencia de la agresión hacia Miss México.

"Ninguna jamás debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea porque nadie es más que el otro”, manifestó, al tiempo que también recordó que muchas de las mujeres que hoy participan en el concurso de belleza han superado en el pasado situaciones similares para alcanzar sus sueños.

Por último, recordó la misión del Miss Universe: "Una plataforma de empoderamiento a la mujer y que sean escuchadas sus voces en el mundo".

"Siéntanse siempre orgullosas y caminen con la frente en alto, haciendo valer sus ideales y objetivos de vida y que nadie las detenga".