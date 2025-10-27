lunes 27  de  octubre 2025
POLÍTICA

México reitera que sigue esperando "disculpas" de España por la conquista

La presidenta mexicana afirmó que su gobierno aún espera una respuesta oficial de España a la carta enviada por Andrés López Obrador en 2019

La presidenta de México Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum.

YURI CORTEZ /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno continúa a la espera de una respuesta oficial de España sobre "la solicitud de disculpas" por los abusos cometidos durante el período colonial, planteada en 2019 por el entonces mandatario de izquierda Andrés Manuel López Obrador.

“Desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero además estábamos de acuerdo con la carta que había enviado el presidente López Obrador. Todavía seguimos esperando esa respuesta”, declaró Sheinbaum durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Lee además
El piloto mexicano Pato OWard en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, el 16 de octubre de 2025.
MOTORES

Pato O'Ward celebra sus raíces con una declaración de estilo en el México GP
El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello. 
MOTORES

Lewis Hamilton reflexiona sobre la muerte, el duelo y la empatía previo al GP de México 2025

La mandataria defendió el contenido de la misiva enviada por su predecesor al rey Felipe VI, al considerar que se trató de una “carta muy diplomática” en la que se solicitaba “una forma de perdón por las atrocidades del pasado”. Según Sheinbaum, la respuesta del gobierno español fue “poco diplomática” y derivó en una campaña en contra de López Obrador.

Relaciones bilaterales

Pese a las diferencias, la presidenta subrayó que las relaciones bilaterales entre México y España se mantienen activas, tanto en el ámbito político como económico y turístico. “No se ha roto ninguna relación. Hay relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones turísticas”, enfatizó, destacando que varios miembros de su gabinete han realizado recientemente visitas oficiales a territorio español.

La solicitud de disculpas, formulada en marzo de 2019, buscaba abrir “una nueva etapa de reconciliación” entre ambos países. En aquel momento, López Obrador instó a España a reconocer “su responsabilidad histórica” por los hechos ocurridos durante la conquista y a ofrecer “las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Jefe de Sauber asegura que "me habría encantado ganar una carrera con 'Checo' en México"

Julián Gil y Valeria Marín conducen el reality "El Conquistador, el riesgo es real"

Las dificultades que enfrentan los pilotos al correr el Gran Premio de México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina