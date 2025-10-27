México reitera que sigue esperando "disculpas" de España por la conquista

CIUDAD DE MÉXICO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , afirmó este lunes que su gobierno continúa a la espera de una respuesta oficial de España sobre "la solicitud de disculpas" por los abusos cometidos durante el período colonial, planteada en 2019 por el entonces mandatario de izquierda Andrés Manuel López Obrador.

“Desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero además estábamos de acuerdo con la carta que había enviado el presidente López Obrador. Todavía seguimos esperando esa respuesta”, declaró Sheinbaum durante una conferencia de prensa en Ciudad de México .

La mandataria defendió el contenido de la misiva enviada por su predecesor al rey Felipe VI, al considerar que se trató de una “carta muy diplomática” en la que se solicitaba “una forma de perdón por las atrocidades del pasado”. Según Sheinbaum, la respuesta del gobierno español fue “poco diplomática” y derivó en una campaña en contra de López Obrador.

Relaciones bilaterales

Pese a las diferencias, la presidenta subrayó que las relaciones bilaterales entre México y España se mantienen activas, tanto en el ámbito político como económico y turístico. “No se ha roto ninguna relación. Hay relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones turísticas”, enfatizó, destacando que varios miembros de su gabinete han realizado recientemente visitas oficiales a territorio español.

La solicitud de disculpas, formulada en marzo de 2019, buscaba abrir “una nueva etapa de reconciliación” entre ambos países. En aquel momento, López Obrador instó a España a reconocer “su responsabilidad histórica” por los hechos ocurridos durante la conquista y a ofrecer “las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”.

FUENTE: Con información de Europa Press