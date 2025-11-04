martes 4  de  noviembre 2025
Política

Portavoz de la Casa Blanca afirma que Trump "tiene mucho respeto" por la presidenta de México

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, rehusó confirmar si hay planes de acciones militares al sur de la frontera para enfrentar el narcotráfico

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

MANDEL NGAN/ AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump "tiene mucho respeto" por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la política de Estados Unidos es mantener la presión sobre el país vecino para luchar contra el narcotráfico, declaró este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Creo que tiene mucho respeto por ella como presidenta de México, y realmente aprecia la coordinación con el gobierno Trump", declaró en rueda de prensa la portavoz.

Sheinbaum descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos, tras informes de prensa de que Trump estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de la droga en suelo mexicano.

"Eso no va a ocurrir", declaró la presidenta.

"No puedo hablar por ella y sobre lo que está haciendo internamente en su país", declaró Leavitt al ser consultada por esas declaraciones.

Presión a México

"Estamos continuamente presionando a México para que haga más para luchar contra el narcotráfico, y trabajamos con ellos de todas las maneras posibles", añadió.

Medios de prensa estadounidenses han evocado la posibilidad de ataques estadounidenses dentro del territorio mexicano, como parte de una creciente campaña de acoso al crimen organizado en América Latina, incluida una serie de ataques sin precedentes contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"El presidente [Trump] ha utilizado obviamente toda una batería de opciones presidenciales y toda su autoridad para enfrentar el narcotráfico y para designar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras", señaló la portavoz.

Leavitt rehusó confirmar si hay planes de acciones militares al sur de la frontera, a pesar de la insistencia de los reporteros.

La designación de los cárteles como organizaciones terroristas fue decidida en los primeros días de la presidencia Trump, lo que a juicio del gobierno le autoriza a lanzar ataques letales.

El gobierno Trump mandó luego una carta al Congreso para aclarar que consideraba a Estados Unidos en "conflicto armado" con los narcotraficantes.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

