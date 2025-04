CNE de Ecuador ante acusaciones de fraude de Maduro: "Grave hubiese sido que nos felicitara"

"Si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara", aseveró Atamaint.

De acuerdo al 92,63% de las actas electorales escrutadas, publicadas en la página web del CNE ecuatoriano, Noboa se hizo con 55,6% de los votos frente al 44,4% que obtuvo la pupila de Correa, pese a que las encuestas prevían un resultado cerrado.

Ecuador rechaza acusaciones de fraude

La presidenta del CNE rechazó los cuestionamientos de la excandidata correísta Luisa González y de algunos voceros del movimiento Revolución Ciudadana (RC) ante la diferencia de más del 10% que consiguió Noboa en el balotaje, un resultado que Correa considera "estadísticamente imposible".

"No podemos hacer oídos a eso, porque estamos demostrando con documentos, con un proceso ágil, que hemos batido récords y superado nuestras propias expectativas", sostuvo, reseñada por El Universo de Ecuador.

Atamaint dijo que hasta el momento no han presentado ni una sola solicitud formal para revisar las actas, al tiempo que advirtió que hablar de fraude implica un delito. "Eso no cae en el campo electoral, sino en la justicia ordinaria. Lo correcto es que, si tienen pruebas, las presenten ante la autoridad competente. Si no lo hacen, es totalmente falso, es mentira. Lo que buscan es conmocionar a la gente innecesariamente", subrayó.

La OEA y la UE rechazan denuncias del correísmo

Por otra parte, observadores de la UE y la OEA rechazaron las denuncias de supuesto "fraude electoral" en las presidenciales de Ecuador, hechas por el expresidente Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana.

Fue una "jornada electoral transparente y bien organizada que desmiente las narrativas de fraude, pero con la necesidad de afrontar reformas", dijo el jefe de la misión de la UE, Gabriel Mato, en una rueda de prensa en Quito.

"En un contexto desafiante, la población se expresó con claridad sobre quién debe conducir el país durante los próximos cuatro años, reafirmando su compromiso con la democracia y el ejercicio del voto", estimó a su vez la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

#Ecuador - Presidenta del CNE Diana Atamaint:"Si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en el Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara"

FUENTE: Con información de El Universo / redes sociales / AFP