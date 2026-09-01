martes 1  de  septiembre 2026
ATAQUE

Coche bomba contra estación de policía de Colombia deja un muerto y 11 heridos

Entre los heridos hay dos policías. Todos están recibiendo atención médica, declaró el coronel Jimmy Balalcázar, comandante de la policía local

Policías e investigadores inspeccionan la estación de policía luego de que un coche bomba fuera detonado la noche de este martes en Los Patios (Colombia).&nbsp;

Policías e investigadores inspeccionan la estación de policía luego de que un coche bomba fuera detonado la noche de este martes en Los Patios (Colombia). 

EFE/Mario Caicedo

BOGOTÁ.-Un coche bomba explotó el lunes junto a la estación de policía de un municipio cercano a la frontera con Venezuela, y dejó un civil muerto, once heridos y parte del edificio destruido, según autoridades locales.

Entre los heridos hay dos policías. Todos están recibiendo atención médica, declaró el coronel Jimmy Balalcázar, comandante de la policía local.

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Uno de los uniformados tiene "mutilación de un miembro inferior y otro con esquirlas en su cuerpo", añadió.

Decenas de personas en motocicleta o a pie se detenían en la escena del atentado ocurrido cerca de la medianoche mientras el vehículo continuaba en llamas y rodeado de vidrios y muros rotos, registraron periodistas de la AFP en Los Patios, en el departamento de Norte de Santander.

El coche usado en el atentado fue hurtado y su color modificado para simular un taxi. Llevaba aproximadamente 80 kilos de explosivos y fue detonado a control remoto, según la policía.

El ataque ocurre en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país, avivada por el conflicto entre guerrillas y otras organizaciones que se disputan las rentas del narcotráfico.

Desde que llegó al poder el 7 de agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella impone una línea dura para enfrentar a los grupos armados con el apoyo del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Más temprano el lunes el Ejército llevó a cabo el bombardeo más letal en años, que dejó 20 guerrilleros muertos en la Amazonía.

Los grupos armados han amenazado al nuevo gobierno con responder a los ataques de las fuerzas de seguridad.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

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