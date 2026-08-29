sábado 29  de  agosto 2026
ALIANZA ANTIDROGAS

Comando Sur de EEUU planea crear con Colombia un frente contra el narcotráfico

El general Francis Donovan, jefe de la unidad militar, dijo que se proponen acabar con redes violentas que amenazan la seguridad y soberanía compartidas

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, a su llegada a Bogotá, Colombia.

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, a su llegada a Bogotá, Colombia.

@Southcom
Por Julián Varela

BOGOTÁ.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, informó que forjará con Colombia un frente unido para neutralizar y acabar con las operaciones de redes dedicadas al narcotráfico que representan una amenaza para la seguridad de los dos países y la soberanía compartida.

El general estadounidense hizo su anuncio al concluir su visita de tres días en Colombia, tras la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente el 7 de agosto pasado.

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"La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es inigualable. Al forjar un frente unificado, desarticularemos las operaciones narcoterroristas, desmantelaremos su liderazgo y eliminaremos sus redes violentas que amenazan nuestra seguridad y soberanía compartidas", expresó Donovan en la cuenta de X del Southcom.

La visita de Donovan es la primera de un alto funcionario de la administración Trump en el contexto en que los gobiernos de EEUU y Colombia buscan estrechar la relación de seguridad, luego del distanciamiento estadounidense con el expresidente Gustavo Petro (2022-2026)

Frente contra el narcotráfico

El alto funcionario estadounidense visitó el Fuerte Militar de Tolemaida, el mayor del país, ubicado en el departamento del Tolima (centro), para conocer "de primera mano las capacidades de la Aviación del Ejército", según dijo en su último día en Colombia que comparte frontera con Venezuela.

También el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Erik Rodríguez, enfatizó en la necesidad prioritaria de unir capacidades contra la violencia criminal de los cárteles que operan en zonas fronterizas y en el Caribe.

"Fortalecer y recuperar estas capacidades es una prioridad para garantizar una Fuerza con mayor movilidad, alcance y respuesta. Seguimos trabajando de manera monolítica por la seguridad de Colombia", expresó.

Donovan se entrevistó también con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en Tumaco, zona de frontera con Ecuador, para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa estratégica región del Pacífico.

Coalición por la seguridad

El encuentro fue precedido por una reunión en el departamento de Nariño (suroeste) un día después de la llegada de Donovan a Bogotá, donde también se reunió con la nueva cúpula militar de De la Espriella.

Colombia se incorporó recientemente a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional y a la que se han unido otros países de la región-

Donovan destacó que "la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental avanzan con una velocidad y determinación sin precedentes".

FUENTE: Con información Southcom, red x; EFE

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