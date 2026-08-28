Señalan a guerrilla de Iván Mordisco de secuestrar a militar colombiano de la Legión Extranjera

El Gaula Militar investiga secuestro de militar colombiano de la Legión Extranjera secuestrado por la guerrilla (X del GAULA)

BOGOTÁ.- Un militar colombiano de la Legión Extranjera de Francia fue secuestrado en una región de Colombia dominada por guerrilleros, presuntamente de la facción que comanda Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, informó el jueves el ejército del país sudamericano.

Las autoridades colombianas no pueden dar fe 100% de que sea este grupo el autor del plagio, se determinará a medida que avancen las investigaciones.

Terrorismo Gobierno colombiano confirma que el ELN eliminó al líder de la guerrilla Segunda Marquetalia

COMICIOS "Iván Mordisco", el guerrillero más buscado en Colombia anuncia alto al fuego por elecciones

Iván Mordisco, es el hombre más buscado de Colombia y es parte de las disidencias de las FARC que se han negado a los acuerdos de paz de 2016. Y más de una vez, ha usado el territorio venezolano para refugiarse y desde donde también ordenaba “operativos militares”, así como acciones de crimen organizado.

José Olger Melo Charry fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño (suroeste), en el país suramericano.

Según la información conocida por las autoridades, el militar se movilizaba acompañado de otra persona cuando fue interceptado por hombres armados en un retén ilegal. Los desconocidos lo habrían obligado a bajar del vehículo y posteriormente, se lo llevaron por la fuerza. La desaparición fue denunciada por la esposa de Melo Charry.

“El caso está siendo seguido muy de cerca por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las Fuerzas Armadas francesas agradecen a Colombia haber abierto una investigación judicial”, declaró a la AFP el Ministerio de Defensa francés.

No podía viajar a Colombia

El coronel del ejército Mauricio Osorio, comandante del Gaula Militar de la Brigada 23 del Ejército Nacional, dijo a la emisora Blu Radio el jueves que Melo Charry ingresó al ejército francés “hace cuatro años” y estaba de descanso en su país de origen.

El militar “ostenta el grado de cabo”, según el responsable.

Osorio confirmó que las autoridades recibieron información sobre el caso y adelantan las labores para establecer qué ocurrió con el militar.

“Se trata de un soldado de la legión extranjera de nacionalidad colombiana; no tiene la nacionalidad francesa”, precisó el Ministerio francés de Defensa. Las primeras informaciones afirmaban que era colombo-francés.

Su permiso lo autorizaba a permanecer en territorio metropolitano francés, pero no a viajar a Colombia, añadió el ministerio, que no precisó de inmediato en qué regimiento prestaba servicio.

La agrupación señalada del secuestro está bajo el mando de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia.

Las organizaciones armadas del país, dedicadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, utilizan el secuestro con multas extorsivas o para ejercer presión a las autoridades.

El presidente Abelardo De la Espriella trazó una política de combate frontal a los grupos armados con la ayuda de Estados Unidos.

Bajo la gestión de su antecesor de izquierda, Gustavo Petro, el gobierno fracasó en negociaciones de paz con las múltiples organizaciones que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.

Las versiones

Una de las versiones conocidas apunta a que los responsables habrían identificado a Melo Charry como integrante de la Legión Extranjera francesa antes de llevárselo.

Sin embargo, las autoridades colombianas aún no han establecido de manera definitiva qué grupo estaría detrás de la retención.

Autoridades investigan quién estaría detrás del secuestro en Nariño.

La principal dificultad para esclarecer el caso está relacionada con la identificación de los responsables.

De acuerdo con el coronel Osorio, por ahora no existe certeza sobre la estructura armada que tendría en su poder al militar.

Los datos recopilados apuntaban a que la retención habría ocurrido cerca del corregimiento de Puerto Remolino, en la zona de la cordillera occidental.

Las autoridades continúan contrastando esta información para establecer tanto el punto exacto donde fue interceptado como el posible lugar hacia el que fue trasladado.

Una de las hipótesis conocidas relaciona el hecho con disidencias de las antiguas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Estas organizaciones tienen presencia en diferentes zonas del país y utilizan el secuestro como mecanismo de presión o para obtener recursos.

No obstante, esta hipótesis permanece bajo investigación y no ha sido confirmada como responsable directa del caso.

Ante la desaparición, el Gaula Militar de Nariño notificó a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales de derechos humanos para activar los mecanismos correspondientes de búsqueda.

Mientras avanzan las verificaciones, la familia de Melo Charry permanece a la espera de información sobre su paradero.

La situación ha puesto nuevamente la atención sobre los riesgos que enfrentan las personas que se movilizan por zonas de Nariño donde tienen presencia grupos armados ilegales.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer quiénes participaron en el secuestro, dónde se encuentra el militar y cuáles fueron las circunstancias exactas de su desaparición.

Repliegue a Colombia

Es muy pronto para evaluar los efectos de la política de “mano dura” que el presidente De la Espriella llevará adelante contra los grupos insurgentes y de crimen organizado que se desplazan a sus anchas por ciertos departamentos de Colombia e igualmente, lo hacen en las zonas fronterizas con Venezuela, como los estados Apure, Táchira, Zulia, Delta Amacuro, entre otros.

Venezuela en 2021 fu escenario de una violenta guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN que ocasionó varias muertes y aterrorizaron a los civiles de las zonas limítrofes, sobre todo en Apure que fue militarizado.

Luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas élites militares de EEUU para su traslado a una cárcel en Brooklyn, donde espera el inicio del juicio en junio de 2027 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, desencadenó en que la guerrilla de Colombia haya hecho un repliegue hacia su país, dado que Venezuela quedó bajo la tutela de Washington.

Tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Iván Mordisco convocó a una cumbre de jefes guerrilleros para defender a Venezuela.

El gobierno De la Espriella ya ha efectuado dos bombardeos en zonas donde se encuentran acantonados grupos insurgentes. El primero fue en El Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela y el segundo, este 27 de agosto en el Guaviare. En ambos, operativos se cuentan la muerte de por lo menos 10 guerrilleros.

FUENTE: Con información de AFP/El Heraldo