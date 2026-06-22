Colombia: Asesores jurídicos de Iván Cepeda buscan impugnar el resultado electoral

El senador de izquierdas Iván Cepeda, antes de votar este domingo, en Bogotá.

BOGOTÁ.- Con el 99,9 % de las mesas informadas, los resultados preliminares otorgaron la ventaja a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,65 % del total. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó aproximadamente 12,7 millones de sufragios, con un 48,70 % de respaldo.

Tras publicarse los resultados, el candidato de la ultra izquierda reconoció el resultado preliminar de la jornada electoral. No obstante, también anunció que su campaña impulsará acciones dentro del proceso de revisión oficial de los votos.

Durante una declaración dada a sus seguidores y que fue transmitida por medios de comunicación, Iván Cepeda destacó la estrechez del resultado y afirmó: “Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”.

Cepeda anunció la decisión de impugnar 33.000 mesas de votación durante el proceso de escrutinio oficial. Este procedimiento forma parte de los mecanismos contemplados por la legislación electoral para revisar posibles inconsistencias o reclamaciones.

La solicitud será evaluada dentro de las etapas correspondientes del proceso electoral, mientras las autoridades continúan verificando y consolidando la información proveniente de todo el territorio nacional.

El anuncio agrega un nuevo capítulo a una elección que ya se perfila como una de las más disputadas en la historia política reciente de Colombia. La diferencia de poco menos de un punto porcentual entre los candidatos mantuvo la incertidumbre hasta el cierre del conteo preliminar.

Expertos aseguran que esta impugnación no tendrá mayor influencia en el resultado final.

Pequeños focos de protestas

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la Fuerza Pública intervino en las localidades de Kennedy y Usme, en el sur de la capital, para restablecer el orden público tras incidentes ocurridos después de conocerse los resultados preliminares que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella.

Según el alcalde, un grupo de encapuchados intentó atacar una estación de Policía en Usme y hubo una concentración de personas que se desplazó desde el recinto ferial de Corferias, donde se lleva a cabo el escrutinio, hasta la Plaza de Bolívar, centro de los poderes del Estado, aunque terminó dispersada con daños menores.

"A esta hora se reporta tranquilidad en la ciudad", manifestó el alcalde en su cuenta de X.

En Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), las autoridades informaron que los disturbios fueron controlados hacia las 2:05 de la madrugada.

El balance preliminar dejó 15 puestos de fotodetección (fotomultas) atacados, cuatro estaciones del sistema de transporte MIO vandalizadas, un autobús dañado, cuatro personas lesionadas y dos capturados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que los hechos violentos se concentraron en un único sector de la ciudad y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 50.000 dólares) para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables.

El resultado del conteo preliminar de las elecciones deberá ser confirmado por el escrutinio oficial elaborado por más de 9.000 jueces y notarios en los próximos días.

FUENTE: Con información de EFE/REDACCIÓN