Liberan a Manuel Cuesta Morúa en Cuba tras su desaparición forzada y recibir amenazas de muerte

Manuel Cuesta Morúa, uno de los opositores más destacados de Cuba y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), el 26 de septiembre de 2023.

MIAMI. - El activista Manuel Cuesta Morúa , oposito r destacados de Cuba y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), fue puesto en libertad luego de tres días de desaparición forzada y detención arbitraria por parte de agentes de la Seguridad del Estado el 20 de junio pasado, según denunció la organización que lidera, en un comunicado.

Cuesta Morúaa había acudido el viernes en la mañana a la unidad policial de Zanja en Centro Habana para atender una citación recibida el 19 de junio, pero fue sometido, esposado e introducido violentamente en un coche patrulla del organismo represor.

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Durante el trayecto, indica el pronunciamiento del CTDC, fue golpeado y amenazado de muerte, fue despojado de su cartera, de las tarjetas de presentación que contenía y de su carnet de identidad que “fue roto por los agentes de la Seguridad del Estado”.

La desaparición forzada del opositor, conocido como pacifista y un defensor del diálogo como opción ante la crisis de Cuba, también fue denunciada por la concertación DFrente en Paris y la diáspora cubana en Europa, según reportes.

La CTDC reiteró que las masivas demandas cívicas y políticas por la democracia en Cuba “no pueden seguir siendo respondidas mediante la represión, las amenazas y la violencia”. “Que el gobierno cubano entienda que su tiempo ha terminado”, subrayó.

Liberación de Cuesta tras “trato degradante”

Según el CTDC, Cuesta Morúa no fue trasladado a un centro de detención oficial, sino que por el contrario fue conducido hasta una zona despoblada de la provincia de Artemisa, donde fue obligado a internarse en la zona de tupida vegetación y sometido a torturas físicas y psicológicas.

Allí continuaron las agresiones físicas y las amenazas de muerte, dijo. “Entre las intimidaciones recibidas destaca la amenaza explícita de pegarle un tiro en la cabeza si continuaba promoviendo el ‘toque de caldero’ y alentando a la ciudadanía a manifestarse el próximo 11 de julio”, afirmó.

Luego de cuatro horas de detención aproximadamente, fue abandonado en la zona conocida como Ocho Vías en Artemisa, sin dinero, sin documentos y sin posibilidad de comunicarse con nadie.

"Allí permaneció allí durante cinco o seis horas hasta que una persona que transitaba por el lugar se detuvo para auxiliarlo y posteriormente trasladarlo hasta La Habana”, indicó tras denunciar con firmeza el "trato degradante".

Llamado a la comunidad internacional

En el comunicado, el Consejo aseguró que lo ocurrido contra Cuesta Morúa no es un hecho aislado, sino expresión de un “patrón sistemático de actuación del régimen cubano” contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.

“Hoy, cualquier ciudadano cubano puede ser víctima de la represión por expresar sus opiniones o reclamar cambios democráticos”, advirtió.

Ante ello, solicitaron a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos su intermediación.

“Que reconozcan esta realidad, permanezcan vigilantes y se sumen a la exigencia del pueblo cubano del cese inmediato de las violaciones de derechos humanos que el régimen cubano ejerce de manera constante contra su propio pueblo”, pidió el Consejo al agradecer la solidaridad y el apoyo.

FUENTE: Con información del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), AFP