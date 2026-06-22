lunes 22  de  junio 2026
OBITUARIO

Expresidente de la Fed Alan Greenspa muere a los 100 años

Greenspan pasó décadas en los círculos más cercanos del poder en Washington, y acabó dirigiendo la Fed bajo presidentes republicanos y demócratas

El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, habla sobre el Brexit y el estado de las economías europea y estadounidense durante una conversación con Bloomberg Government en sus oficinas de Washington, D.C., el 27 de junio de 2016. &nbsp;

El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, habla sobre el Brexit y el estado de las economías europea y estadounidense durante una conversación con Bloomberg Government en sus oficinas de Washington, D.C., el 27 de junio de 2016.

 

SAUL LOEB / AFP

WASHINGTON.- El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan murió este lunes a los 100 años, anunciaron medios estadounidenses citando un comunicado de su esposa, la periodista de NBC News Andrea Mitchell.

Apodado el "Oráculo" o el "Maestro", dirigió la institución a cargo de la política monetaria de Estados Unidos durante 19 años, entre 1987 y 2006, aunque su reputación se vio afectada por la crisis financiera de 2008.

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La Reserva Federal (Fed) rindió homenaje de inmediato este lunes al "legado" que dejó Greenspan, quien ayudó a crear "confianza" en la insitución.

Greenspan pasó décadas en los círculos más cercanos del poder en Washington, y acabó dirigiendo la Fed bajo presidentes republicanos y demócratas.

Inició su carrera pública a finales de la década de los años 1960, como consejero del republicano Richard Nixon, que llegó a la Casa Blanca en 1969.

Tras la dimisión de Nixon en 1974, ocupó el cargo de responsable de la política económica del nuevo presidente, Gerald Ford.

En 1987 otro presidente republicano, Ronald Reagan, lo nombró presidente de la Reserva Federal, cargo que ostentó bajo los mandatos de Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

FUENTE: Con información de AFP

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