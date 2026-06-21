De la Espriella afirma que Trump reconoció su triunfo en las elecciones colombianas

Abelardo de la Espriella, habla con la prensa en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

Bogotá .- Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, reconoció su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en las que el conteo preliminar indica que se impuso por estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda.

"Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria", manifestó De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

También, aseguró, que lo llamó para felicitarlo el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros representantes de las "democracias del mundo".

En las elecciones de este domingo, con el 99,98% de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, logró 12,9 millones de votos (49,66%) y venció al izquierdista Iván Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70%).

En las últimas semanas, Trump manifestó en sus redes sociales su apoyo directo a la candidatura de De la Espriella y calificó a Cepeda de representante de la "izquierda radical".

El mandatario estadounidense sostuvo que una eventual victoria de De la Espriella favorecería el crecimiento económico, la seguridad y la cooperación entre ambos países, en una intervención que provocó críticas del Gobierno colombiano y de legisladores del Partido Demócrata.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

Felicidades al presidente electo de Colombia, @ABDELAESPRIELLA .



Hoy los colombianos escribieron una nueva página en la historia de su país y enviaron un mensaje claro: la libertad, la seguridad y las oportunidades siguen siendo más fuertes que las ideas que han fracasado en… https://t.co/FseVP15qFv — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 21, 2026

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/137k5Q6wzo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

FUENTE: EFE