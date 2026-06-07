Antonio Banderas con el papa: "El arte debe ser un alternativa a la violencia"

El papa León XIV saluda al actor Antonio Banderas durante el encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte, este domingo en el Movistar Arena de Madrid.

El actor Antonio Banderas interviene en el encuentro presidido por el papa León XIV y titulado Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte, este domingo en el Movistar Arena de Madrid.

MADRID.- El actor español Antonio Banderas defendió este domingo ante el papa que el "arte debe de ser una alternativa a la violencia", y destacó que no solo es belleza, es también "pregunta, reflexión, contraste y revolución", además de la voz de alerta para las sociedades que se han "acostumbrado a la injusticia".

Banderas fue uno de los participantes en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, la economía y el deporte' celebrado este domingo en Madrid entre el pontífice y representantes de la sociedad civil, donde destacó que "la relación entre la Iglesia y el arte ha sido determinante" y que "la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad".

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El actor, con una amplia trayectoria internacional, recordó que 'Godspell', el musical que dirigió recientemente y que es una obra creada en el país de origen del pontífice (EE.UU.), significa 'el hechizo de Dios'.

"Yo estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios", dijo el protagonista de 'The Mask of Zorro' o 'Desperado', quien agradeció al papa haber tenido el gesto de reunir en este acto a los representantes de la sociedad civil.

Un gesto "necesario" según Banderas, quien destacó los vínculos entre las artes y la religión y apuntó, por ejemplo, que "con total seguridad la figura más representada en la historia del arte ha sido Jesucristo".

Incidió en que el arte es la voz de alerta para las sociedades que se han "acostumbrado a la injusticia"; el arte, añadió, "debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias", momento en que fue interrumpido por los aplausos del público.

"Así como lo hizo el propio Cristo, el artista debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte, y a la propia religión", continuó un emocionado Banderas.

También recordó que en un mundo que se fragmenta, el arte ayuda a recuperar la profundidad y el alma que trata de "robar" la inteligencia artificial.

Banderas, entre más aplausos, finalizó con un guiño hacia la Orden de San Agustín a la que pertenece León XIV, haciendo suyas las palabras del santo: "Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo".

FUENTE: EFE