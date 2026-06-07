domingo 7  de  junio 2026
SUCESOS

Asesinan en Colombia a periodista que se encontraba bajo protección estatal

Cristian Herrera era una figura reconocida en el ámbito informativo regional por su trabajo al frente de los portales digitales Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Real

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Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ_ El periodista Cristian Herrera, director de los portales informativos Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Real, falleció este sábado tras ser víctima de un atentado en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander.

Herrera resultó herido durante el ataque y fue trasladado por sus familiares a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su muerte.

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Contaba con esquema de protección

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que el comunicador formaba parte de su programa de protección desde 2014 debido a los riesgos asociados al ejercicio de su actividad periodística.

Según la entidad, al momento del atentado Herrera se desplazaba en un vehículo asignado por la UNP. Asimismo, precisó que no estaba acompañado por escoltas debido a una solicitud realizada previamente por el propio periodista.

La institución expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y anunció que trabaja en la recopilación de información técnica y operativa para apoyar las investigaciones.

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Autoridades buscan esclarecer el caso

La UNP indicó que colaborará con las autoridades competentes para determinar las circunstancias del crimen, establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.

"La Unidad Nacional de Protección avanza en la recopilación de la información técnica y operativa necesaria para coadyuvar con las autoridades para esclarecer los móviles y responsables de este condenable hecho", señaló el organismo en un comunicado.

Reacciones tras el asesinato

La Delegación del Gobierno colombiano en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frente también lamentó el fallecimiento del periodista y envió condolencias a sus familiares.

En su pronunciamiento, la delegación destacó la trayectoria profesional de Herrera y su trabajo al frente de medios de comunicación regionales.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos ocurridos en Cúcuta.

FUENTE: Con información de Europa Press

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