Colombia frente a una encrucijada: balotaje definiría tras polarización entre derecha e izquierda

El candidato presidencial colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, y el senador de extrema izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, de Gustavo Petro.

BOGOTÁ.- Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia , celebrada el 30 de mayo, dejaron un país polarizado con dos candidatos ubicados en los extremos, que tendrán tres semanas para sumar apoyos y electores para el balotaje del 21 de junio.

El abogado derechista Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) se impuso en la primera jornada con 10,361,499 votos (43.74 %), frente a los 9,688,361 votos (40.90 %) del senador izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico.

POLÍTICA Cepeda admite que no tiene evidencias de irregularidades en resultados de elecciones de Colombia

“Las tres semanas previas a la segunda vuelta son fundamentales para garantizar las libertades ciudadanas frente a presiones indebidas, el derecho a recibir información veraz y la neutralidad de las autoridades públicas. La democracia se construye y se protege cada día”, indicó la Defensoría del Pueblo de Colombia tras los comicios.

El organismo invocó la responsabilidad y prudencia “de manera que este período esté marcado por el respeto, la convivencia democrática y la protección de los derechos”.

Sobre el desarrollo de la primera vuelta electoral, la Defensoría recibió información de 369 incidentes que, según señaló, no alteraron de manera significativa el desarrollo de la jornada.

“Básicamente la ciudadanía se decantó por los extremos. Son extremos en clave ideológica, pero también en clave de proteger o desvirtuar el orden constitucional y el poder constituido de Colombia”, indica Germán Sahid, profesor de la Universidad del Rosario, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Sostiene que, además, de una derecha fuerte y una extrema izquierda, hay un debate sobre quien quiere respetar las instituciones y quien quiere patearlas. En ese sentido, señala el analista, hay una doble polarización.

Refiere también que las encuestas revelaron algo que mucha gente no quiso ver: Había una decantación por los candidatos de los extremos.

“Abelardo de la Espriella aspira un gobierno fuerte, mano dura, pero dentro de la Constitución del 91. El discurso de la noche de la primera vuelta no fue muy lúcido, debo reconocerlo, no fue muy conceptualmente elaborado, pero dijo que respeta las instituciones”, asevera.

Destaca que es muy importante leer el discurso de Iván Cepeda desde su realidad. “En público, parece un Alfonso López Pumarejo (expresidente de Colombia), pero en privado es completamente contrario a la democracia, al liberalismo económico y al equilibrio de poderes”, asevera.

Sahid puntualiza que, tras los resultados de la primera vuelta hay una nueva derecha, “una mezcla de Nayid Bukele, José Antonio Kast y Javier Milei, donde las libertades sociales importan, pero importan más las libertades económicas”.

Señala que, en los comicios, se evidenció que el conservadurismo de élite, de abolengo, perdió poder político.

Indica que eso explica por qué a la candidata uribista, Paloma Valencia (Centro Democrático), le fue muy mal al quedar en tercer lugar con 6.9%.

“Esto obedece al oportunismo político por pretender apoyar al que las encuestas daban ganador, pero también porque Valencia representaba a una forma de derecha que ya no representa a la clase media, una clase media burguesa, trabajadora y no de apellidos. Finalmente, la candidata representaba unas élites que ya no representan la realidad del país”, expresa.

Agrega: “Hay una diferenciación de la política regional con la política nacional. Las prioridades son diferentes y el ciudadano sabe leer, digamos, esa foto”.

Sahid refiere que la pregunta es hacia dónde se van a desplazar los votos de Paloma Valencia y los del exgobernador Sergio Fajardo, quien obtuvo un millón de votos. Valencia anunció su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al Dr. Abelardo De La Espriella”, instó el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La insistencia de Petro

Tras el anuncio del preconteo de votos, el presidente Gustavo Petro informó en su cuenta en la red social X la noche del 1 de junio que no aceptaba los resultados.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista (dueños de la compañía Thomas Greg & Sons) debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana, fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800,000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".

El candidato Cepeda, a quien las encuestas le daban mayor porcentaje que el obtenido en la primera vuelta, inicialmente aseveró que había inconsistencias, en los resultados. Pero, el 1 de junio admitió que carecía de evidencias.

"Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", señaló.

"No se conoce prueba o indicio que respalde las supuestas irregularidades señaladas por Petro y Cepeda", declaró Gregorio Eljach, jefe de la Procuraduría colombiana, el 2 de junio.

El 2 de junio, el presidente Petro señaló en sus redes sociales los argumentos que avalarían las presuntas irregularidades.

“Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia. El escrutinio sobre las 5,300 mesas atípicas no se hace contando los votos. Los votos ya fueron depositados en mesas de jurados homogéneos y las actas tienen las 885,400 cédulas adicionadas ilícitamente el 5 de mayo”, argumentó.

El mandatario añadió que el día de elecciones fueron cambiados “muchísimos jurados”. Indicó que el escrutinio debe examinar si los votantes están en el censo oficial que se cerró dos meses antes del proceso:

“Si no están es porque no son sufragantes reales. Si no se hace esta operación y cierran los escrutinios pasará este tema a la justicia. Pero no será determinado ahora mismo. Le solicito al registrador que por el principio de transparencia se examinen las 5,300 mesas que publicaremos y le entregaremos”, señaló.

Sin embargo, la Registraduría Nacional puntualizó, también el 2 de junio, que el escrutinio tiene un avance de 99,98% y no se reportan fraudes ni errores.

Con la narrativa del fraude, indica el profesor Germán Sahid, Petro y el oficialismo crean el ambiente para generar movilizaciones sociales contra el poder constituido. “Ellos finalmente desprecian que las instituciones hagan su labor”, agrega.

Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, aseguró que el proceso comicial transcurrió en un ambiente de calma, organización y transparencia. La misión destacó la confiabilidad del sistema electoral colombiano: el conteo de votos es manual, trazable y completamente público.

“El presidente Petro hace una denuncia, pero a nosotros implica son los candidatos y hasta ahora ninguno ha denunciado irregularidad”, dijo González Pons, el martes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) instaron a los actores políticos y sociales en Colombia a que mantengan el compromiso con unas elecciones libres y en paz.

El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, felicitó al pueblo y a la institucionalidad del país tras la primera vuelta. Señaló que el organismo documentó violaciones o vulneraciones significativas de derechos humanos durante la jornada electoral.

Por su parte, la misión de la OEA observó que el sistema de preconteo funcionó con rapidez y la difusión de los resultados preliminares se hizo dos horas después del cierre de las urnas.

Rumbo al balotaje

El estratega político Camilo Rojas, en entrevista con el periodista y exvicepresidente colombiano Francisco “Pacho” Santos, dijo el 1 de junio que la campaña para el balotaje va a ser muy fuerte.

“Van a tratar de replegar, no al votante de cualquiera de los dos segmentos que ya votaron, sino a los otros para ver para ver si logran captar ese voto o si logran asustar mover en algo al abstencionista. Entonces, digamos, ¿qué están sintiendo? ¿Ven un riesgo en Abelardo? ¿Ven un riesgo en Cepeda?”, afirmó.

Rojas enfatizó que, a la luz de los resultados de la primera vuelta, la distancia está a favor del candidato de la derecha, “así el que tiene que recortar y hacer iniciativas de campaña, y hacer cosas distintas, se llama Iván Cepeda”.

El estratega subrayó que el presidente Petro, tal como lo ha dejado ver, se entrometerá en esta fase de la campaña.

“Petro está desesperado y además tiene un adversario que lo ha amenazado directamente, que lo vas a meter preso. Ellos deben ver allí un todo o nada”, aseveró Rojas.

EEUU atento a elecciones

El Gobierno de Estados Unidos respaldó el derecho del pueblo de Colombia de participar en las elecciones presidenciales y ejercer con libertad el voto.

La diplomacia estadunidense, además, expresó su complacencia por participar con su misión de observadores en la jornada electoral. La observación estuvo a cargo del senador republicano Bernie Moreno, colombo-estadounidense, quien resaltó el carácter democrático de los comicios.

El presidente Donald Trump nominó el 1 de junio a Nate Morris como embajador en Colombia. La nominación debe ser aprobada por el Senado. Morris, empresario y antiguo senador republicano por Kentucky, es cercano al movimiento MAGA (Make America Great Again).

"Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Por sus grandes logros en la vida, y por el apoyo que me ha dado, personalmente, tengo el honor de conceder a Abelardo mi completo y total respaldo", escribió Trump en su red Truth Social, el 2 de junio.

Asimismo, el mandatario republicano describió al candidato de la derecha como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país . Aseguró que, de llegar a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, además del restablecimiento de la "ley y el orden".

Tras esto, el izquierdista Iván Cepeda cuestionó a Trump, a cuyas afirmaciones atribuyó un "tinte injerencista".

Añadió: "Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia, pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de La Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral”.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, El Espectador, AFP, Infobae, Blu Radio