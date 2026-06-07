José Luis Rodríguez Zapatero privilegió negocios de oro y petróleo en América Latina

ESPECIAL .-Los negocios de oro , minerales críticos y petróleo del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero , a través de una compleja estructura para operaciones ilícitas, es ahora el foco principal de la investigación que adelanta la Audiencia Nacional de España y por el cual también debe responder la semana próxima.

Y los negocios se habrían realizado en América Latina, donde el socialista español ha mantenido estrechas relaciones con algunos países, a través de China en algunos casos, en los últimos años. Y en estos Venezuela sería un eje crucial.

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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que inició la instrucción del proceso penal contra Rodríguez Zapatero por blanqueo en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha ampliado su investigación hacia operaciones internacionales de alto nivel, a partir de informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional.

Según los informes, habría pruebas de la influencia del expresidente en negocios y proyectos relacionados con oro, tierras raras como níquel y coltán, y también de petróleo con China y Venezuela.

La investigación de Calama, a partir del caso Plus Ultra, abarca a 40 empresas, más de 60 personas involucradas, y 174 transferencias detectadas entre 2020 y 2025 por unos 2,6 millones de euros, que involucran al expresidente, indica un balance hecho por medios españoles.

Esto convierte a Rodríguez Zapatero en el primer expresidente español (2004 y 2011) en estar bajo sospecha por graves cargos de operación criminal, tráfico de influencias y falsificación de documentación, en una investigación que también amenaza con involucrar al gobierno de Pedro Sánchez, envuelto en una inédita presión.

Entre las personas bajo investigación se encuentran Julio Martínez Martínez, principal operador de Rodríguez Zapatero, detenido en diciembre de 2025, y en cuya oficina se incautó documentación; así como empresarios de nacionalidad china y venezolana.

Rodríguez Zapatero a la luz de oro

El expresidente español, que viajó a Caracas a petición de la oposición venezolana, con respaldo de Unasur, en 2016 para ser mediador con el chavismo, en medio del conflicto político, se convirtió desde entonces en frecuente visitante y simpatizante del chavismo.

En ese contexto, se unió a líderes políticos de izquierda de América Latina, como el Grupo de Puebla, marcados por el modelo venezolano.

Las operaciones oscuras comenzaron seis años después.

Según información de la UDEF, en 2021 comenzó a operar una red criminal a través de la relación entre Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón, uno de los dos hermanos venezolanos bajo investigación por lavado de dinero, en busca de oro.

En ese año, en el cual ocurrió el supuesto rescate de Plus Ultra, Amaro Chacón y su hermano Guillermo, responsables de la compañía Inteligencia Prospectiva comenzó a trabajar con el “testaferro” de Rodríguez Zapatero, operador de la empresa Análisis Relevante S.L, en proyectos de oro diversos en conexión con la empresa Minerven adscrita al ministerio de Minas de Venezuela.

La empresa de Amaro Chacón cayó bajo sospecha judicial como sociedad “instrumental” para lavado de dinero, pues llegó a movilizar 2.5 millones de euros en cinco años sin tener empleados ni obreros, y tenía acceso a la élite chavista.

Además, la UDEF detectó durante la investigación judicial una conversación entre Martínez y Amaro Chacón que reveló negociaciones de oro y de blanqueo.

La vinculación mercantil entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez, a través de la “conversación intervenida entre ambos, hace referencia a otros proyectos, como los del ‘Egipcio’ (Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga), los planes de ‘Los del desierto’ (Oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela y Comercialización de Amarillo, en presunta referencia a oro) y el proyecto de Western Atlas Resources (Proyecto Loma de Níquel)”, según citó un medio español.

También se mencionó a Western Atlas Resources, empresa minera en Venezuela y al proyecto Loma de Níquel, relacionado con el yacimiento de hierro y níquel en localidades del centro del país.

Una mina de regalo

Rodríguez Zapatero y su red también tendrían relación con la Mina Colombia, una importante reserva de oro ubicada en el Arco Minero del Orinoco en Bolívar, en el sur de Venezuela, sostiene el informe de la UDEF con base en documentos hallados en la oficina de su operador.

En estos se menciona la “compra de 60.000 T” (toneladas) de “remet”. Esto “corresponde con la denominación abreviada de Reducido Metalizado, utilizada para el material prereducido que no es briqueteado y, por lo general, de baja metalización, proveniente de un proceso de reducción directa”, explicó la Unidad policial para referirse al oro.

La “Mina Colombia” no es un yacimiento clandestino del Arco Minero, aclaró la organización SOS Orinoco, especializada en la defensa del medio ambiente, en referencia al caso.

“Era la mayor explotación tecnificada del Estado venezolano, operada por @Minerven_CA desde hace décadas. Es improbable que el régimen haya entregado acciones de una empresa pública o de lo que llaman "alianza comercial" formal a Zapatero”, expresó en una nota pública.

De la supuesta cesión de la Mina Colombia a Rodríguez Zapatero, el supuesto regalo que Maduro le dio no existe registro de fecha oficial; solo cuenta con menciones de la entonces senadora colombiana Piedad Córdoba en 2020 y del exjefe de Inteligencia de Maduro, Hugo “El Pollo” Carvajal ante la Audiencia Nacional española cuando fue detenido en 2021.

“El modus operandi real de estas tramas es la asignación de producción. El régimen simplemente etiqueta el rendimiento o el oro físico (oro no refinado llamado "dore") extraído de una mina estatal para pagar los "favores recibidos" y el cabildeo internacional de sus aliados o cómplices”, señaló la organización.

En todo caso, los contactos concretos de Martínez con Silva para los negocios de oro se sitúan a mediados de 2025, meses antes de producirse su detención en el marco de la investigación Plus Ultra, según la información.

Acerca de la negociación, Martínez mencionó en una de sus agendas incautadas a una persona con las iniciales H.S. que, según informaciones, apuntan a Héctor Silva, ministro de Minas de Maduro y ratificado por Delcy Rodríguez que lo designó “padrino de la Región Guayana”.

La ratificación, en medio de los cambios de gabinete de la jefa encargada del país desde enero pasado, tiene una explicación: los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez son amigos cercanos de Rodríguez Zapatero desde sus primeras visitas a Caracas, según ratifican desde la oposición.

China, una relación crucial

Los hermanos Amaro Chacón, vinculados con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), también fueron claves para el negocio petrolero y las relaciones con China, poderoso país asiático que busca controlar el comercio del crudo y de las llamadas tierras raras en América Latina.

Actuaciones de la unidad de la Policía Nacional señalan a ambos venezolanos como impulsores del negocio de crudo venezolano con ese país. “Los chinos listos para comprar barcos”, le habría comunicado Domingo Amaro a Martínez en esa ocasión, según un extracto de la conversación intervenida.

La relación con China habría provocado cantidad de viajes de Rodríguez Zapatero para mantener encuentros con altos dirigentes del Partido Comunista, mientras se hacían los negocios del crudo venezolano, según la investigación.

Incluso Rodríguez Zapatero llegó a recibir “en forma discreta” en su oficina del PSOE a Wu Zhengping, un alto funcionario comercial chino, lo cual fue reseñada en un boletín del Consejo de Cooperación y Desarrollo Económico UE-China, uno de los lobbies que dirige el expresidente, se informó. Una evidencia más en la indagación del juez español.

José Luis Rodríguez Zapatero con líderes de LATAM marzo 2022 web_ AFP

América Latina y los negociados

Hasta ahora, las investigaciones sobre corrupción y blanqueo de dinero que implican a Rodríguez Zapatero revelan también conexiones en Brasil a través de empresas de comunicación.

La red del expresidente español habría servido de enlace al régimen de Maduro para contratar en ese país empresas de comunicación y desinformación digital para reforzar sus intereses autoritarios.

Según resultados de indagaciones de la Agencia Tributaria contenidos en la investigación, la empresa Venqis, fundada en 2017 y con sede en Panamá; al igual que su representante legal, el empresario brasileño André Golabek, habrían creado una app al servicio de la represión venezolana desatada contra disidentes mediante denuncias 'online.

Esta sociedad mercantil brasileña también habría sido contratada a través de la red de Rodríguez Zapatero para difundir falsa información en otros países de la región, pero hasta ahora no han sido identificados.

En este contexto, la justicia española detectó además que la compañía Whathefav, administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Rodríguez Zapatero y que funcionaba como agencia publicitaria, recibió más de 100.000 euros entre 2023 y 2024, provenientes de Venqis a la cual se vincula con aplicaciones del oficialismo venezolano, bajo sospecha de lavado de dinero.

FUENTE: Con información de TheOjbetive.com; SOS Orinoco; heraldo.es; abc.es