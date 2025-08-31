Sofía Vergara presenta en Estados Unidos el café "¡Dios Mío!"

Sofía Vergara posa en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair por los premios Oscar.

MIAMI.- Sofía Vergara no esconde sus orígenes y como un tributo a su amada Colombia, la actriz presentó ¡Dios Mío! Coffee, un café premium que se encuentra disponible en tiendas Walmart de 48 estados. Este café colombiano es el resultado de su sueño y su trabajo conjunto con las dedicadas manos de las caficultoras colombianas en busca del mejor sabor del mundo, el del café colombiano.

El nombre del producto es una exclamación común entre los latinos al descubrir el sabor y el aroma perfectos.

REALEZA Hermano de Diana de Gales recuerda a la princesa a 28 años de su muerte

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara)

“Si hay algo que me encanta en la vida es una buena taza de café colombiano. Siempre he sido exigente con mi café y siempre he soñado con encontrar un sabor fuera de mi país que me hiciera decir: '¡Dios mío, qué buen café!'. De mi empecinamiento por la calidad, nació el café ¡Dios Mío!", comentó.

"Ahora, comparto ese auténtico sabor contigo, para que cada sorbo sea un abrazo de Colombia en tus manos y un verdadero '¡Dios Mío!' en tus labios. Ahora te llega directamente desde las montañas de mi querida Colombia".

Tributo a Colombia

Con la intención de enaltecer sus raíces, Vergara contó con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia durante el desarrollo estratégico para garantizar la calidad superior de su producto.

El café obtuvo 84 puntos en la escala SCA, clasificándose como: "Un Café Premium a un precio competitivo, a 1 punto del café de especialidad".

Además, como muestra de su compromiso con el empoderamiento femenino, trabajó con mujeres colombianas que cultivan café, quienes representan el 30% de los caficultores de ese país.

De Colombia a Estados Unidos

Nacido en las montañas de Colombia, donde el café, más que una bebida es una expresión de pasión y autenticidad, ¡Dios Mío! Coffee evoca las tradiciones y sabores de Colombia.

El 77% de los estadounidenses toma café todos los días, lo que convierte al país en el principal mercado del mundo del café, con ingresos total de 81.200 millones de dólares. Estados Unidos es el mayor importador de café colombiano, representando más del 40% de las exportaciones de café de Colombia.

"En 2023, Colombia suministró el 17% de las importaciones de café de Estados Unidos, lo que lo convierte en el principal país de origen de este producto. En 2023, Colombia exportó más de 10,5 millones de sacos de café de 60 kilogramos a nivel mundial, con una parte significativa destinada a EEUU, valorada en miles de millones de dólares", expone un comunicado de prensa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ¡Dios Mío! Coffee (@diosmiocoffee)

Sus socios, el equipo de la Federación de Cafeteros y las caficultoras han trabajado durante años para llevar la mezcla perfecta a las mesas de los consumidores de Norteamérica.

“El 100% de nuestro café es cultivado por mujeres agricultoras. Las apoyamos con precios premium y un programa que las empodera económicamente. En alianza con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, garantizamos la más alta calidad, trazabilidad y sostenibilidad. A través de nuestra alianza, ¡Dios Mío! Coffee apoya su bienestar y liderazgo en una industria históricamente liderada por hombres”, agrega Sofía.

Para la actriz, el café es más que una bebida: es una pasión de toda la vida. Por ello, el desarrollo de este proyecto está marcado por un arduo trabajo. De la mano de las caficultoras colombianas más dedicadas. Este viaje la reconectó con sus raíces en Colombia, donde descubrió la mezcla perfecta.

Dónde encontrarlo

Actualmente están presentes en más de ocho canales de venta y dos mercados, incluyendo marketplaces digitales, tiendas físicas, servicios de bebidas listas para beber y experiencias de hospitalidad a través de: Walmart.com, tiendas Walmart, Amazon, Rappi, Grupo Éxito, www.diosmiocoffee.com, Andrés Carne de Res Miami, Farmstores y pronto estaremos en las tiendas COSTCO en California.

La línea ¡Dios Mío! Coffee ofrece tres blends (mezclas): Dulzura, Balance y Fuerza, cada una elaborada con granos colombianos auténticos y diseñadas para honrar las "cualidades y características de las mujeres latina" en las presentaciones de café en grano, molido, cápsulas y K-cups.

Sweetness (tostado claro) - El café de tostado claro captura la esencia de un cálido 'abrazo de abuela'. El amor y la dedicación que los caficultores ponen en cada paso del proceso crean una taza dulce y suave con notas de fruta madura, ciruela roja y matices de vainilla y caramelo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ¡Dios Mío! Coffee (@diosmiocoffee)

Balance (tostado medio) - Esta tostión ofrece un aroma y sabor ricos con notas de nueces, chocolate blanco y azúcar morena con un sabor audaz y un final ligero.

Una mezcla de sabores inspirada en las mujeres que equilibran con gracia el trabajo, la familia y la pasión por el café.

Strength (tostado oscuro) - Un sabor inspirado en la fuerza de las mujeres colombianas. Este blend(mezcla) de tostado oscuro es un símbolo de energía que corre por las venas latinas. Cada sorbo te brinda un fuerte sabor a café con notas de té negro y cacao para un café tan intenso como satisfactorio.