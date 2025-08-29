Precandidato presidencial exige investigación sobre grave accidente de su caravana

Un agente de policía inspecciona los restos de un vehículo en el lugar donde explotó una bomba en Cali, Colombia, el 21 de agosto de 2025. Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un vehículo bomba explotó contra una base militar en una transitada calle de la ciudad colombiana de Cali el 21 de agosto de 2025, informaron las autoridades locales. (Foto de Iusef Samir Rojas / AFP)

BOGOTÁ .- Daniel Palacios, precandidato para la elección presidencial de mayo de 2026 por el movimiento Rescatemos a Colombia , exigió una investigación en torno al grave accidente de tránsito que sufrió una de sus caravanas este jueves en Medellín y que dejó nueve heridos.

Palacios, de 43 años de edad, quien fue ministro del Interior del gobierno de Iván Duque y miembro del partido Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe, ocupaba una de las camionetas de la caravana y que fue impactada cuando se desplazaba rumbo hacia Las Balsas, como parte de sus actos políticos.

Aunque resultó ileso, Palacios sospechó que no fue casual. No descarto nada con el clima político”, dijo. Entre los nueve heridos de consideración se encuentran el conductor del vehículo, varios escoltas y agentes de policía, según informó el equipo de campaña a los medios.

Violencia política en Colombia

El accidente del exministro, que comenzó a ser investigado por las autoridades, antecede al atentado reciente contra el diputado Julio César Triana, en Huila el 14 de agosto, y pone de manifiesto otra vez la vulnerabilidad de los políticos que adversan al presidente Gustavo Petro.

Palacios se ha opuesto repetidamente a las iniciativas de Petro. Votó en contra de la propuesta de una asamblea constituyente, y sus ofertas electorales están centradas en rescatar a Colombia de la violencia política que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe, en julio pasado.

Un mes antes, el exministro y exsecretario privado del expresidente Uribe, cuestionó el mandato de Petro. “Los colombianos dejamos que la guerrilla nos pusiera presidente, que el narcotráfico nos gobierne, que los delincuentes se adueñaran de las calles, mientras los corruptos hacen fiesta. Colombia se dejó engañar del populismo”.

FUENTE: Con información de Semana, Infobae