viernes 29  de  agosto 2025
COLOMBIA

Precandidato presidencial exige investigación sobre grave accidente de su caravana

El exministro Daniel Palacios, aspirante por el movimiento Rescatemos a Colombia, denunció el choque que dejó nueve heridos. “No descarto nada”, expresó

Un agente de policía inspecciona los restos de un vehículo en el lugar donde explotó una bomba en Cali, Colombia, el 21 de agosto de 2025. Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un vehículo bomba explotó contra una base militar en una transitada calle de la ciudad colombiana de Cali el 21 de agosto de 2025, informaron las autoridades locales. (Foto de Iusef Samir Rojas / AFP)

Un agente de policía inspecciona los restos de un vehículo en el lugar donde explotó una bomba en Cali, Colombia, el 21 de agosto de 2025. Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un vehículo bomba explotó contra una base militar en una transitada calle de la ciudad colombiana de Cali el 21 de agosto de 2025, informaron las autoridades locales. (Foto de Iusef Samir Rojas / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Daniel Palacios, precandidato para la elección presidencial de mayo de 2026 por el movimiento Rescatemos a Colombia, exigió una investigación en torno al grave accidente de tránsito que sufrió una de sus caravanas este jueves en Medellín y que dejó nueve heridos.

Palacios, de 43 años de edad, quien fue ministro del Interior del gobierno de Iván Duque y miembro del partido Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe, ocupaba una de las camionetas de la caravana y que fue impactada cuando se desplazaba rumbo hacia Las Balsas, como parte de sus actos políticos.

Lee además
El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 
MEDIDAS

Petro ordena el despliegue militar en la frontera entre Colombia y Venezuela

Aunque resultó ileso, Palacios sospechó que no fue casual. No descarto nada con el clima político”, dijo. Entre los nueve heridos de consideración se encuentran el conductor del vehículo, varios escoltas y agentes de policía, según informó el equipo de campaña a los medios.

Violencia política en Colombia

El accidente del exministro, que comenzó a ser investigado por las autoridades, antecede al atentado reciente contra el diputado Julio César Triana, en Huila el 14 de agosto, y pone de manifiesto otra vez la vulnerabilidad de los políticos que adversan al presidente Gustavo Petro.

Palacios se ha opuesto repetidamente a las iniciativas de Petro. Votó en contra de la propuesta de una asamblea constituyente, y sus ofertas electorales están centradas en rescatar a Colombia de la violencia política que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe, en julio pasado.

Un mes antes, el exministro y exsecretario privado del expresidente Uribe, cuestionó el mandato de Petro. “Los colombianos dejamos que la guerrilla nos pusiera presidente, que el narcotráfico nos gobierne, que los delincuentes se adueñaran de las calles, mientras los corruptos hacen fiesta. Colombia se dejó engañar del populismo”.

FUENTE: Con información de Semana, Infobae

Temas
Te puede interesar

Padre de Miguel Uribe Turbay asume precandidatura presidencial

Cuba registra brotes de dengue y hepatitis A

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 
SUCESO

Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"